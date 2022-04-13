الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة جديدة تكشف عن عوامل مؤثرة يمكن أن تسبب الأرق الليالى

الأرق الليالى
الأرق الليالى

بصرف النظر عن الشعور بالإحباط، فقد ربط عدم الحصول على قسط كاف من النوم لفترات طويلة من الوقت بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية.

 

ووجدت دراسة أجريت على 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، أن أكبر أسباب النوم الليلي المضطرب تشمل الشعور بالتوتر والقلق بشأن المال وعدم القدرة على الحصول على درجة الحرارة المناسبة تماما.

 

ووجد البحث، الذي أجراه صانع الأرائك DFS، أن 38% من البالغين يعانون من قلة النوم بسبب سرير غير مريح.
 

وفي الوقت نفسه، يكافح 36% من أجل النوم بسبب شخير الشريك.

 

ويمكن أن تؤدي الاضطرابات البيئية مثل ضوضاء المرور والتلوث الضوئي القادم من نافذة غرفة النوم إلى اضطراب النوم.

 

ومن بين الأسباب الأخرى التي تم ذكرها لقلة النوم الليلي: الشعور بالتوعك أو تعاطي المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال النهار.

 

ووفقا لمؤسسة النوم، يحتاج معظم البالغين ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، بينما يحتاج الأطفال والمراهقون إلى المزيد. وقد يؤدي الحصول على قسط أقل من النوم إلى الحرمان منه.

 

وهناك ثلاث فئات من الحرمان من النوم، والتي تعتمد على المدة التي قضاها الشخص في عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.

 

ويشير الحرمان الحاد من النوم إلى فترة قصيرة من قلة النوم، بينما يُعرّف الحرمان المزمن من النوم بأنه "قلة النوم التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر".

 

ويشير نقص النوم المزمن إلى الحرمان المستمر من النوم بالإضافة إلى نوعية النوم السيئة التي تحدث بسبب الاضطرابات.
 

وعلى المدى القصير، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى تباطؤ التفكير ووقت الاستجابة، وتقليل مدى الانتباه، وضعف الذاكرة، والتهيج، ونقص الطاقة.

 

ولكن إذا كان الشخص غير قادر على الحصول على قسط كاف من النوم لفترات أطول وأكثر استدامة، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على صحته الجسدية والعقلية.

 

وقال متحدث باسم DFS: "هناك طرق للحصول على نوم جيد ليلا، ولكن يبدو أن الناس خارج نطاق الممارسة مع عدد من العادات التي تعترض حياتهم طوال اليوم. وليس من المستغرب أن يكون وجود مرتبة أو وسادة ذات نوعية رديئة عاملا مساهما في نمط النوم غير المريح بالإضافة إلى العوامل العاطفية والجسدية داخل المنزل وحوله".

ليالي سبب الكشف كشف الكشف عن مؤثرة تسبب عوامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

هل بالغ صبرى فواز فى تجسيد شخصية محمد مرسى؟.. الباز يجيب

مجلة أيرلندية: ترميم مسلة حتشبسوت يعزز حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص بمركز ساقلته بسوهاج

بلومبرج: مصر تسعى لمزيد من السبل لتأمين إمدادات القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟