أخبار فاتتك.. ارتفاع أسعار النفط وحازم إمام يهدد بالاستقالة

شهد مساء أمس الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل».



في نشرة «أخبار فاتتك» نقدم أهمها:

استقالة حازم إمام من اتحاد الكرة:

هدد حازم إمام كابتن نادى الزمالك الأسبق ونجم منتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي بالاستقالة من منصبه، خلال اجتماع مجلس الجبلاية؛ اعتراضا منه على عدم تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة (لباقي التفاصيل إضغط هنا).



إيطاليا: يجب بحث حل سريع للحرب الروسية الأوكرانية

صرح لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، إنه يجب البحث عن حل دبلوماسي سريع وعن إطلاق عملية للوصول إلى مؤتمر سلام بأسرع وقت ممكن بين روسيا وأوكرانيا (لباقي التفاصيل إضغط هنا).



بعد تعيين إيهاب جلال.. تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني:

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بعد تعيين إيهاب جلال مدير فني للمنتخب خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش (لباقي التفاصيل إضغط هنا).



بسبب القمح.. بايدن يخلط الأمور بين أوكرانيا والصين

جمع الرئيس الأمريكي بايدن بين الصين وأوكرانيا أثناء حديثه عن أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث وصف الصين بأنها من بين أكبر منتجين القمح بدل من وصفه لأوكرانيا.



وقال: "أكبر منتجين للقمح: الصين آسف أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذا كل شيء يتفاقم" (لباقي التفاصيل إضغط هنا).



أسعار النفط تعاود الارتفاع مرة أخرى:

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الثلاثاء عند الإغلاق، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنجهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كورونا المستجد ومع انخفاض انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز لأدنى مستوى منذ عام 2020 (لباقي التفاصيل إضغط هنا).