الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالى: يجب البحث عن حل دبلوماسى للحرب فى أوكرانيا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه ينبغي ألا نتخلى عن البحث عن حل دبلوماسي وعن إطلاق عملية للوصول إلى مؤتمر سلام بأسرع وقت ممكن بين روسيا وأوكرانيا.

 

وأفاد دي مايو في مقابلة  مع موقع إعلامي إيطالي على شبكة الانترنت، بأنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حربه ضد أوكرانيا من خلال تكثيف الهجمات في جنوب - شرقي البلاد".

 

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية "إنه يريد تحقيق النجاح ولن يتوقف حتى ينال شيئا".

 

وتابع قائلا: "لهذا السبب يجب وقف الصراع الآن، قبل أن يتصاعد أكثر فأكثر.. وبالتالي دفع الرئيس بوتين للجلوس إلى طاولة التفاوض".

 

وأكد أنه هناك "حاجة إلى وقف إطلاق النار لبدء مفاوضات حقيقية، من شأنها إنقاذ المدنيين الأوكرانيين ووقف التهديد على أبواب الاتحاد الأوروبي".

 

 وعلى صعيد آخر ، سجلت إيطاليا 67 ألفا و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و144 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و173 ألفا و707، والوفيات إلى 160 ألفا و546.

 

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمراليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و171 ألفا و347 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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