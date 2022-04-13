الترويج للسياحة.. تفاصيل الحلقة الـ11 من مسلسل «دايما عامر»

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "دايما عامر" بدعابة بسيطة من الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية –مستر عامر عبدالرازق- لسائق أتوبيس الرحلة قائلًا: "المكنة دي مش قد كده لا بس المرسيدس برقبتها ليخبره السائق أن الراديو لا يعلم"، وطلب "عامر" من الطلاب الغناء.

واقترحت إحدى الطالبات غناء مستر شريف ويجسد دوره الفنان أحمد الشامي، بسبب صوته المميز، إلا أن ميس زهرة قنديل التي تجسد شخصيتها الفنانة لبلبة تغني للفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، أغنية "الناجح يرفع إيديه"، ليقرر الفنان مصطفي شعبان إخبارها بإن الطلاب تريد الغناء لويجز، ليتضح أنها لا تعلم أنه مطرب راب وتتخيل إنها أكلة، وترد: "هم لحقوا يجوعوا".

الترويج للسياحة

وقرر الشباب والفتيات في الرحلة الغناء والترويج لمحافظة الغردقة، بوصف معالمها وحسن معاملة أهلها للسياح، وتقول كلمات الأغنية: "والله لو عليا هعيش العمر كله في الغردقة، ومعاملة أهلها"، وتكون جميع كلمات الأغنية مروّجة للسياحة حتى وصولهم إلى مقصدهم.

وأظهرت الرحلة جيدًا جمال مدينة الغردقة وتفاعل السياح مع الناس سكان الغردقة، كما تفاعل الطلاب مع الأجانب والتقطوا معهم عدد من الصور، ليبدأ الإعلان عن المسابقة وتفاصيلها.

الاستعانة بأغنية الغزالة رايقة

واستعان صنّاع مسلسل "دايما عامر" بأغنية "الغزالة رايقة" التي عرضت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو"، وذلك أثناء تواجد "ميس همت" والتي تلعب شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، مدرسة اللغة الإنجليزية سويًا في غرفة واحدة، لتتواصل مع "ميس زهرة"، في محاولة منها لإنقاذها منه.

وظهر الفنان صلاح عبدالله، الذي يجسد شخصية مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية، ويحاول كسب مستر بهجت والذي يلعب دوره الفنان شريف دسوقي، مسئول الأرشيف، وتحريضه على ميس زهرة بأنه موجود "تحت الأرض"، ويجب عليه الاعتراض.

مشكلة مدرسين اللغة العربية

من جديد يركز مسلسل "دايما عامر" أزمة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى قلة الاعتماد على مدرسين اللغة العربية في الدروس، وهذه المعاناة يجسدها مستر شحاتة والذي يلعب دوره الفنان محمد محمود، وتدور عدد من المواقف الكوميدية بينه وبين مستر فايز وحش الرياضيات "الفنان محمد ثروت"، وزوجاتهما، وضيق ذات اليد الذي يتعرض له مستر شحاتة ورفض صبر زوجته عليه "زينب", قائلًة: "المنحوس منحوس وحتى لو علقه على رأسه فانوس".

وينتهي مسلسل "دايما عامر"، بمحاولة أحد الطلاب العمل على "هاكر" التابلت الخاص بمستر "فايز" مدرس الرياضات بمدرسة رؤية، وينجح في الدخول عليه بالفعل بعد عدة محاولات، ويقرر الطالب الدخول على ملف مكتوب عليه "سري للغاية" وتنتهي الحلقة وهو في اندهاش.