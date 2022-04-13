الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تلجراف»: ارتفاع الأسعار يجبر البريطانيين على تخزين المواد الغذائية

تخزين المواد الغذائية
تخزين المواد الغذائية في بريطانيا

قالت صحيفة "التلجراف" إن البريطانيين تسابقوا لتخزين الطماطم المعلبة و المعكرونة و الشاي و القهوة و الباراسيتامول الشهر الماضي وسط مخاوف من أن الأزمة في أوكرانيا قد تشعل حربا في أوروبا.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أكثر من ثلث المستهلكين قاموا بتخزين العناصر اليومية مثل الطماطم المعلبة و المعكرونة المجففة و ورق المراحيض و الباراسيتامول الشهر الماضي.

 

و يعكس هذا السلوك عملية الشراء الذعر الذي انتشر في بداية انتشار وباء كورونا عندما تدفق العملاء على محلات السوبر ماركت لشراء الضروريات.

 

كما أجبر الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا السكان البريطانيين على شراء المواد الغذائية والضروريات الأساسية للاستخدام في المستقبل.

 

و ذكرت الصحيفة أنه وبالإضافة إلى ذلك، يحاول سائقو السيارات، نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، تقليل استخدام المركبات الشخصية، مشيرة إلى أن 2 من كل 5 اشخاص يحبذون المشي أو استخدام الدرجات الهوائية.

 

و أوضحت أيضا أن الأزمة في أوكرانيا لها تأثير أيضا على البضائع المتوفرة على الرفوف، حيث بدأت سلسلة متاجر "ويتروز" (Waitrose) الأسبوع الماضي في تقنين عدد زجاجات زيت الطهي التي يمكن للمتسوقين شراؤها وسط نقص في زيت عباد الشمس.

 

وبينت أيضا أن ارتفاع أسعار الوقود والفواتير المنزلية بدأ في التأثير على سلوك المستهلك، مع تغيير العديد من عادات السفر والتسوق لتوفير المال.

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