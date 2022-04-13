زلة لسان جديدة.. بايدن يخلط بين الصين وأوكرانيا خلال حديثه عن أزمة الغذاء

خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الصين وأوكرانيا أثناء حديثه عن أزمة الغذاء الناجمة عن الأوضاع في أوكرانيا، حيث وصف الصين بأنها من بين أكبر منتجي القمح بدلًا من أوكرانيا.

وقال "بايدن"، في كلمة حول خطوات ستعتمدها الولايات المتحدة لخفض أسعار المحروقات في البلاد: "أكبر منتجين للقمح: الصين ... آسف، أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذا كل شيء يتفاقم".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يصلي مع زوجته، من أجل المصابين والمتأثرين بحادث إطلاق النار في مترو الأنفاق في بروكلين.

وأضاف: "نحن ممتنون لجميع المستجيبين الأوائل الذين قفزوا إلى العمل، بما في ذلك المدنيون".

وأكد أن هناك فريقًا من البيت الأبيض يتواصل مع السلطات في نيويورك لمتابعة حادث "بروكلين".

وكان سقط 5 قتلى في حادثة إطلاق النار بمحطة بروكلين في نيويورك، بينما يوجد أحد المصابين في حالة حرجة.

وذكرت قناة العربية، أن إطلاق النار وقع في بروكلين ثاني أكبر حي في نيويورك، موضحة أن الطواقم الطبية تسعف بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.

فيما طوقت شرطة نيويورك أمنيًا حول محطة بروكلين، فيما قالت سلطات نيويورك، إن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات.

فيما أن المشتبه به قد يكون عاملًا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.

وعقدت سلطات ولاية نيويورك مؤتمرًا صحفيًا بعد حادث إطلاق نار فى محطة قطارات بروكلين، وقالت إن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار في بروكلين.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر صحافي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار، إنه "فيما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعًا واقيًا من الغاز. ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة (المترو) بالدخان. وبعد ذلك بدأ إطلاق النار".