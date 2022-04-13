كيف تشجع الأمهات أطفالهن على صيام رمضان؟.. حكايات خاصة

تخوض الأمهات مهمة صعبة مع بداية شهر رمضان لتعويد أبنائها صغار السن على الصيام، وتبدأ المحاولات بمساعدة الأطفال على الصوم لساعات قليلة في النهار وبالتدريج صوم اليوم كاملًا.

بعض الأمهات تحفز أبنائها على صوم نهار رمضان كاملًا، بتحديد مكافآت مفضلة للطفل ليحصلوا عليها في نهاية اليوم. فبين ألعاب بلاي ستيشن وتجهيز الطعام المفضل وشراء الألعاب المفضلة، وضعت الأمهات مكافآت أبنائهن الذين يصومون رمضان لأول مرة.

«الدستور» تستعرض في السطور التالية قصص خاصة لتشجيع الأمهات أبنائها الصغار على صيام رمضان.

“بلاي ستيشن” مكافأة يوسف بعد الفطار

يعشق يوسف لعب البلاي ستيشن ولكن يسعى والديه لتحجيم مكوثه أمامه أكثر من مرة في الأسبوع، ولكن في رمضان الوضع مختلف، فكان مكافأة يوسف مقابل كل يوم صيام لعب ساعة بلاي ستيشن بعد الفطار.

وقالت هبة والدة يوسف 7 سنوات، هذا أول عام يصوم فيه يوسف اليوم كاملًا، وكان لابد أن أشجعه على إستكمال اليوم بتركه يفعل الأشياء المحببة لديه لكن بحدود، موضحة البلاي ستيشن من الألعاب المفضله لديه لا يكون مسموح له بالجلوس أمامها إلا ساعات قليلة جدا فى الأسبوع، لذا فقد كان مكافأته بتركه يلعبها لمدة ساعة يوميًا بعد إكمال صيام اليوم، وتحفيزه على إكمال الصيام بإعطاءه نوعه المفضل من الشيكولاته والعصائر بعد الفطار لانه أيضا يتناولها بحدود فى الأيام العادية حتى لاتؤثر على صحته.

وكان الالتزام بأداء الصلوات كاملة جزء أساسي من صيام رمضان بالنسبة ليوسف، لذا كان لابد أيضا أن تشجعه أسرته على أدائها كاملة، وقالت والدته أحضرنا له لعبة مرسوم عليها الصلوات الخمس، وتحت كل فرض أدعية وأذكار ومعها نجوم مغناطيسية يقوم بوضعها على كل فرض يصليه كنوع من التشجيع، ووجدنا استجابة سريعه منه لأداء الصلوات، والذهاب إلى اللوحة لوضع النجمة، وبهذه الطريقة لا نشعره أننا نجبره على أداء الفروض بل يشعر بالسعادة لأنها مسلية بالنسبة للهو للأطفال فى سنة.

خديجة وجارتها يشجعان بعضهما علي الصيام

قررت خديجة صيام رمضان كاملًا لأول مرة هذا العام، وقالت والدتها اتفقنا قبل بداية رمضان هذا العام أن تصوم اليوم كامًلا، ووعدتها إذا أكملت صيام الشهر كامًلا أن أحضر لها لعبة كبيرة فى أول أيام العيد من اختيارها كنوع من التحفيز، لكنني سأحضرها لها، حتى وإن لم تستطع صيام الـ30 يومًا، فهى مازالت صغيرة.

“صديقتها فى المدرسة وجارتها لها دور كبير فى تشجيعها على الصيام”، استطردت ريموندا حديثها، “جارتنا فى مثل عمر خديجة واتفقتا سويًا على الصيام طوال الشهر ووجدت لدى طفلتي إصرار كبير على الصيام حتى تكون مثل صديقتها”.

أكلة حلوة مكافأة معاذ

“محشي” على الفطار طلب معاذ فى أول يوم صيام “اليوم كان صعب جدًا وطويل وأغلب الوقت كنت مركزة معاه وبشجعه يكمل”، وقالت غادة والدة مغاذ سامح 7 سنوات، وتابعت قبل رمضان كنت أتحدث معه دائما عن فضل شهر رمضان وعبادة الصوم، وأنه مع آذان الفجر يتوقف الصائم عن الطعام والشراب حتى إذا كان يشعر بالجوع والعطش، وأن الالتزام بعد تناولهما يكون عهدًا بين الصائم وربه، ولكننى لم أطلب منه أن يصوم.

طوال اليوم كنت أحاول أن أبقيه مشغولًا حتى ينتهى اليوم بأقل مجهود لكنه كان كل 5 دقائق يسألنى متى سيأذن المغرب، فعرضت عليه أن يفطر، وقبل أن يرد على بدأت أقص عليه حكايات ارتجالية عن أطفال فى سنه، وأصغر منه دخلوا فى تحدِ القوة ليروا من منهم سيتحمل أن يظل طوال اليوم بدون طعام أو شراب، وكيف أن الله يكتب اسم كل صائم لديه فى الجنة،فرفض أن يفطر ونجحت خطة إبقاءه صائمًا حتى الآذان.

وبعد الإفطار كانت له مفاجأة أخرى فقد اصطحبه والده للعب رياضته المفضلة تنس الطاولة، وطلب مني أن أكتب منشور على صفحتي الشخصية على الفيس بوك بصيامه أول يوم رمضان كامًلا حتى يعرف أبناء العائلة ويصوموا مثلما صام.