الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 11| خلدون يغضب من «العايقة سندس»: «مقطعتيش خلجاتك لية؟» (فيديو)

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 11 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة سندس»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 11 

وخلال الحلقة 11، يدور حوار بين خلدون و"العايقة سندس" حيث يقول لها: " كيف زي ما روحتي زي ما جيتي"، لترد العايقة:" أعمل ايه أكتر من اللي اتعمل انت قولت أدخل ويرد الباب والباقي عندك".

ليرد "خلدون" في عصبية شديدة:" فين الفضيحة، مقطعتيش خلجاتك ليه وصرختي"، لترد: "مش محتاج كل ده دا وقع من كلمة.. أنا العايقة أي راجل يقع قبالي، نظرة فتح الباب ودخلني وعملي شاي وقالي علميني ياعايقة كمان، مفيش راجل ملهوش باب".

طاقم عمل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

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