تصل لخمسين سيجارة يومياً.. حكايات تحية كاريوكا مع السجائر فى رمضان

تحدثت الفنانة تحية كاريوكا عن السجائر في شهر رمضان الكريم، وكيف بدأت التدخين بدون تعمد منها، وإنما يرجع ذلك لبدايات عملها مع الراقصة بديعة مصابني، وأنها كانت تصل إلى تدخين 50 سيجارة بين الإفطار وما قبل السحور، وذلك في تحقيق أجرته معها مجلة الكواكب.

بدأت تحية حديثها بأنها كانت تصاب بحالة إغماء بعد أول سيجارة بعد الإفطار نظرا لحرمانها من السيجارة مدة 15 ساعة كاملة، وتتوالى بعد ذلك السجائر ويمكن أن تصل إلى خمسين سيجارة من بعد الإفطار إلى ما قبل منتصف الليل.

أما عن كيف بدأ التدخين مع تحية كاريوكا فتذكر أنها بدأت في ظروف غريبة، فكانت أول سيجارة تدخنها لتتقي بها متاعب الرطوبة التي تنبعث من حجرتها الضيقة في الطابق الأرضي في صالة بديعة مصابني، في بدايات عملها معها، وبالرغم من أن الصالة تحتل مكانا مميزا في شارع عماد الدين إلا أن حجرة الراقصة الشهيرة كانت تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف، وما زاد الامر أن الحجرة لم تكن بها منافذ تهوية وكانت تغوص في الارض، مما جعلها مكانا مميزا لنضح الجدران وتعفنها.

كانت تحية تبحث عن وسيلة تتقي بها خطر هذه الحجرة أعياها البحث، حتى كان اليوم الذي زارتها فيه صديقة لها من مدمنات التدخين، وعندما دخلت صديقتها للحجرة أحست أكثر مما تحسه تحية بالجو الحانق في الحجرة الضيقة،، والتي كانت أشبه بصندوق صغير مقفل ترك زمنا طويلا بغير عناية حتى فسد كل ما فيه، ولم تتمالك نفسها فأخرجت من علبة السجائر واحدة وشربتها، ودفعت بسيجارة لتحية.

وشربت تحية السيجارة لأول مرة ووجدت فيها الوسيلة الواقية من جو الحجرة الكريه، واستمرت تدخن بعد ذلك حتى ضربت رقما قياسيا بين النجوم في هذا الأمر.

ولأجل هذا تحس تحية برمضان، وتنتقم بأن تدخن عددا كبيرا من السجائر بين الإفطار والسحور.