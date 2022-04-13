إصابة 6 بينهم طفلة فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلة، في حادثتين منفصلتين، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإصابة 6 أشخاص في حادثتين مروريتين.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 120 طريق "الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلة، محمد معوض محسي ٤٣ عامًا، رباب فوزي عبد القادر ٣٧ عامًا، دهب محمد معوض ٨ أعوام، ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما أسفر تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل ثقيل "تريلا" بمنطقة الكيلو 200 بطريق "الداخلة – شرق العوينات"، عن إصابة كل من محمد عماد الدين حسني، 27 عامًا، وأحمد علي ابراهيم، 32 عامًا، محمد محمود سالم 45 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام للعلاج.

وتحرر محضران بالحادثتين، وجرى تحويلهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.