الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Suits بالعربي» الحلقة 11.. أحمد داود يعيد ليلى إلى مكتب المسيري بعد طردها

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سوتس بالعربي اكتشاف آدم منصور (أحمد داود) للشخص الذي يقف وراء تسريب معلومات مكتب المحاماة إلى مكتب محاماة منافس له، لينقذ صديقته ليلى (تارا عماد) ويُعيدها إلى الشركة بعد الشك فيها وطردها.

كما نجح آدم بالتعاون مع زين ثابت (آسر ياسين) في مساعدة عمال مصنع على استعادة حقوقهم والحصول على تعويض نصف مليون جنيه لكل عامل، بعد أن تسبب مدير المصنع في إصابتهم بالسرطان، وتغلّب آدم على محامي مالك المصنع أمجد بشير (على قاسم) من خلال تهديده بتسريب تهديداته للعمال على الإنترنت.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد  داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

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