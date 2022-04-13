الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية فى كفر الشيخ

توزيع الكراتين
توزيع الكراتين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية على 24 ألف أسرة أولى بالرعاية في 10 مراكز من بداية شهر رمضان المبارك، ضمن الكراتين التي وفرتها مؤسسة حياة كريمة.

وأوضحت المحافظة في بيانها أنه تم توزيع 1000 كرتونة، اليوم الثلاثاء، على أهالينا في مراكز: كفرالشيخ - دسوق - مطوبس - فوه - بيلا - الحامول - الرياض - قلين -سيدى سالم - بلطيم..

وقد انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة ايد بتبني وأيد بتساعد»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التوزيع بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي بإشراف إسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ومنسقي حياة كريمة "هيام الطباخ ، وإسلام طه، وماهيتاب مجدي، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار، ولا يكون الاهتمام قاصراً على إقامة مشروعات خدمية.

حياة كريمه كفر الشيخ السيسي كرتونة اسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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