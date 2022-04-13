الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز خاص للعلاج الطبيعى

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

اتخذت وزارة الصحة والسكان الإجراءات القانونية اللازمة حيال مركز للعلاج الطبيعي، متواجد داخل مستشفى خاص، بمنطقة التجمع الأول في محافظة القاهرة، لمخالفة الاشتراطات الطبية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وهيئة الدواء، حيث ثبت بمراجعة تراخيص المركز أن أخصائي العلاج الطبيعي الصادر باسمه ترخيص المكان غير متواجد في المركز، ولا يوجد أي مستندات باسمه أو تحمل توقيعه.

وأفاد تقرير الحملة التفتيشية بتواجد أخصائي علاج طبيعي في المركز، وصادر بحقه قرار من نقابة العلاج الطبيعي بوقفه عن مزاولة المهنة بجميع الصور على خلفية تحقيق في النقابة.

كما أفاد التقرير بأن الحملة أثبتت قيام أخصائي العلاج الطبيعي المتواجد في المركز، بممارسة مهنة الطب البشري بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث لا يحق لأخصائي العلاج الطبيعي ممارسة تخصص التخسيس ووصف برامج تغذية لإنقاص الوزن.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر، بالمخالفات التي تم رصدها في المركز.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

الصحة الإجراءات القانونية مركز خاص للعلاج الطبيعي أخصائي موقوف مزاولة المهنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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