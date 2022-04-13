«تأمين صحي الغربية» يشدد على توفير المستلزمات الطبية والإبلاغ عن النواقص

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والإبلاغ عن النواقص ومتابعة مستمرة مع التموين الطبي بالفرع، لتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات وعمل بيان يشمل المخزون والرصيد قبل نفاذ الكمية المتوفرة بأسبوعين على الأقل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدير الفرع، على مستشفى المجمع الطبي، وعيادة بن أبى طالب للتأمين بطنطا، حيث تم المرور على الأقسام الداخلية والعنايات المركزة، والاطلاع على ملفات المرضى ومتابعة تواجد الأطباء، ومناقشة الفريق الطبي في الخطط العلاجية.

وشدد «جلال»، على ضرور قيام الأطباء باستكمال الملف الطبي وكتابة الخطة العلاجية بملف المريض وعمل تدريب على رأس العمل لاستكمال الملف الطبي طبقا لمعايير الجودة، ووضع معايير وعناصر محددة لقياس درجة التحسن بالملف الطبي، وعقد اجتماع لرؤساء الأقسام لاختيار نائب إداري لكل قسم يختص بالمرور على الملفات الطبية ومتابعة جداول العمل.

كما وجه مدير الفرع، على ضرورة تفعيل دور المدير الإداري ومتابعة أحوال النظافة اليومية وعمل جداول للنظافة، والمرور كل ساعتين لمتابعة أعمال النظافة بالاستراحات ونظافة دورات المياه وأماكن تقديم الخدمة، وتفعيل الواجب الوظيفي للأطباء بالعيادات والانتهاء من جداول العمل لسد العجز في بعض التخصصات بعيادة على بن أبى طالب وخالد بن الوليد، لضمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى دون تأخير.