المشوار الحلقة 11.. توتر العلاقة بين محمد رمضان ودينا الشربيني بسبب «شامل»

أزمة جديدة تواجهها دينا الشربيني في الحلقة الحادية عشر من مسلسل المشوار، حيث كشفت الحلقة ترك ورد (دينا الشربيني) لابنها مع صديق ماهر (محمد رمضان) كي يتمكنا من التحرك بشكل أسرع، لتبكي ورد على فراقه ويواسيها ماهر، كما أصرّت عزة (ندى موسى) على أن تأتي ورد (دينا الشربيني) الفرح كي تساعدها، ولكنها لم تكن تعلم أن شامل (أحمد صفوت) يخطط للإيقاع بينها وبين ماهر (محمد رمضان) حيث سحبها من يدها، وأرغمها على الرقص على خشبة المسرح أمام الجمهور.

وقد أثار رقص ورد غيرة ماهر، ليتشاجر معها وسط الفرح، ولكن في النهاية لم يسلم من كلمات شامل، الذي لمّح له بأنه يريد ورد أن ترقص معه في الفرح بشكل دائم، لتصبح علاقة ورد وماهر مهددة، خاصةً وهما لا يستطيعان مغادرة منزل شامل وسط بحث عصابة وجيه (أحمد كمال) والشرطة عنهما.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل قصر النيل

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها «يوم 13» خلال هذا العام.