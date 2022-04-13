تبادلوا خلالها زجاجات المولوتوف.. مباحث كوم أمبو تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

نجحت وحدة المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الإصلاح القبلية التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد تبادل إلقاء زجاجات المولوتوف.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الإصلاح القبلية، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقبين حسين أيمن، ومحمد حسن، لمكان المشاجرة حيث تمكنوا من السيطرة.

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو القبض على اثنين من طرفي المشاجرة.



وبالتحريات الأولية تبين المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى تعرضت عدد من المنازل وأشجار النخيل، لحريق بقرية حاجر القنان بمركز أدفو التابع لمحافظة أسوان.



وفور إخطاره تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذي أندلع في كرم النخيل بالقرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في ٢٠٠ نخلة وأسطح ٨ منازل ومسجد، بجانب نفوق ٦ رؤوس من المواشي، فيما لم يسفر الحريق عن أى أصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

وكشف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير أستمرت لأكثر من ٣ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافي كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من المناشير واللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التي أندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وأحتوائها.

وأشار إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بأشراف من اللواء خالد كامل مساعد مدير الأمن، والعميد حازم صفوت مأمور قسم أدفو، علاوة على العقيد إيهاب حمدي قائد قوات الحماية المدنية، فضلاً عن قيادات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات والعربات ومساعدة واسعة من أهالي القرية.