ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب و«بوتين» يحترم فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب.

وتابع ماكرون في تصريحات لمجلة "لو بوينت" الفرنسية ، سيصدر العدد القادم منها يوم الخميس المقبل "أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديميربوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وأشار ماكرون إلى أن العالم يمر بفترة تحول عالمي، ولم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب، وفقا ما نقلته وكالة تاس.

وقال ماكرون: "نرى أيضًا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، واتخذت دول الخليج موقفا محايدا بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، واختارت العديد من الدول الإفريقية عدم الانحياز".

وفى وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية، أن مرشحة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان تريد بشكل غير معلن أن تُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته بمدينة مولوز شرقي فرنسا، أشار ماكرون إلى حقيقة أن لوبان قالت إنها تريد الامتناع عن دفع رسوم الاتحاد الأوروبي، وتغيير بعض جوانب العلاقة الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون: "هناك البعض من حاولوا ذلك، وواجهوا مشاكل"، مضيفًا أن "هذا يعني أنها تريد الخروج، لكنها لا تعتقد أن لديها الثقة لقول ذلك".

وأضاف ماكرون: "لقد وضعت في برنامجها أنها تريد إنشاء تحالف للدول القومية"، مشيرا إلى علاقاته الخاصة بأوروبا، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي يتركها الاتحاد الأوروبي على شعوب فرنسا.

وقال: "أنا أؤمن بأوروبا. لقد قمنا بتغييرها في السنوات الخمس الماضية وقمنا بأشياء كأوروبيين غيرت حياة مواطنينا"، مستشهدا بالجهود على مستوى الكتلة لتأمين الحصول على لقاحات فيروس كورونا أو حملة التمويل الذي تغذيه الديون لمساعدة البلدان على التعامل مع آثار الوباء.