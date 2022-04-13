العائدون الحلقة 11.. المعارضة: «الإعلام أهم الأسلحة للتعبير عن رأينا»

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل «العائدون» تذكر الشاب المصري المتورط في العمل مع قناة تتبع تنظيم دولي إرهابي يدعى «علاء» حواراته مع مُلاك هذه القناة، وهم يقنعونه بأنه طالما هما قوى معارضة فلابد من وجود قوى خارجية تحميهم وتمولهم، موضحين أن الإعلام يعد ضمن أهم أسلحتهم التي يجب أن يستغلونها للتعبير عن هذه المعارضة، لذا فمن الضروري التمويل الأجنبي لقنواتهم - حسب قولهم.



ويأتي استرجاع الشاب علاء لتلك الأحاديث عقب عدة جلسات قام بها رجال الأمن الوطني معه، لتنحيه عن الطريق الذي يسير به من التعامل مع تنظيم إرهابي دولي دون أن يشعر، ولإخباره بحقائق الأمور من حوله قبل أن يسير في هذا الطريق الذي ليس منه رجعة.

وكان ظهر خلال الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون، استجواب الأمن المصري بالخارج لأحد الشباب المصريين هناك "علاء" والذي يعمل في قناة تليفزيونية مناهضة لمصر وتتبع تنظيم إرهابي دولي، ويحاول الأمن إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له عن حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا ما استمر في العمل بها القناة دون التعاون معهم.

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

