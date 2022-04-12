الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين فى أوسيم

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات في  اتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين فى منطقة أوسيم كما قضت ببراءة نجلها، فى القضية رقم 13816 لسنة 2021 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 2866 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية كلًا من "فاطمة. ر "، 39 سنة، ربة منزل، و"ح. ف " للمحاكمة أمام الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

محكمة جنايات ربة منزل السجن المشدد ١٠ سنوات مخدر الهيروين اوسيم

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وائل لطفي

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