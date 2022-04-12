الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبيرة الأطباء فى كندا: البلاد تشهد الموجة السادسة من كورونا

جريدة الدستور

أكدت كبيرة أطباء كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تشهد حاليا الموجة السادسة من جائحة كوفيد-19، موضحة أن أحدث ارتفاع في عدد الحالات في جميع أنحاء البلاد مدفوع من قبل متحور "بي إيه.2" التابع لمتحور أوميكرون.
وقالت تام، في تصريح للصحفيين، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق أن حالات دخول المستشفى بدأت في الازدياد أيضا، وارتفع العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 في مستشفيات من أكثر من 4200 إلى أكثر من 5100 خلال الأسبوع الأول من أبريل.
ودعت تام الكنديين إلى تلقي جرعة معززة ثالثة من اللقاح، مشيرة إلى أنه إذا تم الحصول على جرعة معززة، فستصبح اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 90 في المائة في إبعادك عن المستشفى.

أوتاوا كورونا كندا الأطباء في كندا أوميكرون

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