الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«دايملر تراك» تعتزم تسيير شاحنات ذاتية القيادة للمسافات الطويلة فى أمريكا

دايملر تراك
دايملر تراك

تعتزم شركة "دايملر تراك" الألمانية للشاحنات تسيير شاحنات ذاتية القيادة للمسافات الطويلة خلال العقد الحالي.
وأوضحت الشركة الألمانية في لاينفلدن-اشتردينجن القريبة من مدينة شتوتجارت، اليوم الثلاثاء أن الشركة المملوكة لها "تورك روبوتيكس" تتعاون في الولايات المتحدة في الوقت الراهن مع شركات لوجستية كبيرة لتجريب شاحنات ذاتية القيادة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية مارتين داوم إن "الشاحنات ذاتية القيادة وفقًا للمستوى 4 ستسهم في زيادة الأمان في حركة النقل في الطرق، حيث إن الأنظمة ذاتية القيادة لا تتعب ولا تفقد الانتباه".
يذكر أن هناك مستويات مختلفة من القيادة الذاتية العالية والجزئية، فعلى سبيل المثال في المستوى الذي يطلق عليه المستوى 3 يتولى الكمبيوتر القيادة على الطريق السريع لفترة أطول، بينما يتحول السائق إلى مجرد راكب في المستوى 4.
وأضاف داوم أن القيادة الذاتية يمكن أن تسهم في إنجاز المزيد من الشحن في أوقات النقص الحاد في أعداد السائقين " وبالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة الكفاءة في الخدمات اللوجستية، لأن الشاحنات لن تحتاج إلى راحة وبالتالي سيزداد سيرها على الطرق".
وترى شركة "دايملر تراك" أن شركتها "تورك" أظهرت أن برنامجها للقيادة "يستطيع التوجيه بأمان على الطريق السريع".
ومن المنتظر تجريب شاحنات المستوى 4 التي ستنطلق من مراكز توزيع إلى الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

أمريكا

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