الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار ٣

الاختيار 3 الحلقة 11| كيف فضلت الجماعة النموذج التركي للحكم؟

الاختيار 3
الاختيار 3

لا يخفي على أحد أن جماعة الإخوان حين تولت الحكم في مصر إبان العام 2013، كانت تفضل النموذج التركي بشدة، وأن هناك اتفاقيات وتنسيقات بين مكاتب الإرشاد في مصر وتركيا، وهو ما أوضحته الحلقة الحادية عشر من مسلسل الاختيار 3 للنجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز.

ففي وقت ثورة يناير بدأت الجماعة الترويج مبكرًا لنموذج حزب العدالة والتنمية التركي والذي كان يضم قيادات الجماعة وقتها في تركيا، وأنه المصدر السياسي الناجح في الوقت الحالي ويجب تنفيذه في مصر، وعقب الثورة أسست الجماعة حزب العدالة والحرية ليكون الظهير السياسي لهم في خوض الانتخابات الرئاسية.

كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول رئيس يزور مصر عقب ثورة يناير، وأعلن دعمه بشكل كامل للجماعة ووقتها كان الإسلام السياسي هو النغمة ذات الصوت العالي وحصل على 64% من مقاعد البرلمان، ما يتضح العلاقة الجيدة بين الجماعة وتركيا، والتي أثرت على العلاقات المصرية التركية عقب سقوط الجماعة.

الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار الاختيار 3 الحلقة 11 مسلسل الاختيار الحلقة 11 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 الإخوان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وائل لطفي

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