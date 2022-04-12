الاختيار 3 الحلقة 11| مراكز الشباب معسكرات لتجنيد الشباب فى عهد الإخوان

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

ووثقت الحلقة مؤامرة جماعة الإخوان باستهداف مراكز الشباب في محافظات مصر، لتجنيد شباب الإخوان بداخلها، وتدريسهم الفكر الديني الخاص بيهم، فضلاً عن تدريبهم على مواجهة الجيش والشرطة والحكومات المصرية.

وسلطت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، الضوء على إعداد جماعة الإخوان بتحويل مراكز الشباب الرياضية لمجالس علم ووعظ للشباب في القرى والأرياف، وتعزيز ثقافة الإخوان لديهم وإقناعهم بالإرهابية ضد الدولة المصرية.

مسلسل الاختيار3

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.