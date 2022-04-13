فطار اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المبارك 2022

بعد مرور الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، تبقى الأسر في حيرة بسبب القيام بعدد كبير من الأطعمة المعروفة، ويبقى الكثير منهم لا يعرف ماذا يمكن أن يحضر اليوم، على طاولة الإفطار، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل البانية المشوي وكرات البطاطس المقرمشة:

مكونات البانية في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك:

نصف كيلو من قطع البانيه المقطع إلى قطع سميكة.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ

ملعقة صغيرة من التوم البودر

2 بصلة متوسطة الحجم

2 فلفل أخضر

فلفل ألوان

جزر حسب الرغبة

كوسة حسب الرغبة

2 معلقة كبيرة من دبس الرمان

الطريقة:

في وعاء كبير نقوم بخلط جميع البهارات ودبس الرمان مع الفراخ، وفي طاسة ساخنة بها 2 معلقة من الزيت نضيف الفراخ وبعد أن يتغير لونها، نهدأ النار وننتظر حتى تمام النضج، جميع الخضار الموجود معنا نقوم يتقطيعه إلى حلقات رفيعة جدا، ونضيفه إلى الفراخ في المرحلة الأخيرة من التسوية، أو بعد أن ننتشل الفراخ، نقوم بمسح الطاسة جيدا، ثم نضيف الخضار مضافا إليه معلقة كبيرة من دبس الرمان، وبعد دقائق قليله نقوم بإضافة الخضار إلى الفراخ، فمن المهم أن يكون الخضار بعد عن نصف تسوية وليس مستويا بالكامل.



كرات البطاطس المقرمشة في فطار اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك:

بطاطس مهروسة بمقدار نضف كيلو

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الدقيق

نصف كوب من البقسماط

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة زبدة

الطريقة:

نقوم بإضافة البطاطس المهروسة إلى البهارات والدقيق والنشا، ثم نقوم بغمس المكونات في البقسماط وعلى نار مرتفعة وزيت غزير نقوم بإضافة البطاطس والانتظار حتى الحصول على اللون الذهبي، كما يمكن تقديم الوصفات إلى جوار الأرز البسمتي أو الأرز المضاف إليه خضروات، وسلطة خضراء، وهذا الوجبة يمكن اعدادها قبل الفطار بساعة واحدة فقط.