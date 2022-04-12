الاختيار 3 الحلقة 11.. تسريب لمرسي والشاطر يهدد بمحاصرة الحزب الوطني بـ30 ألف إرهابي (فيديو)

كشف تسريب جديد فى الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، عن حديث الرئيس المعزول محمد مرسي للقيادي الإخواني خيرت الشاطر عن رصد اجتماع للقيادي بالحزب الوطني المنحل محمد رجب بـ3 آلالاف عنصر تابع للحزب الوطني وتهديده بمحاصرته بـ30 ألفا.

وجاء نص التسريب كالتالي:

مرسي: “إحنا كان عندنا بعض المعلومات نخش على صاحب الحكاية نقوله اتعدل وإلا يعني أنا فاكر إن اسمه ايه ده بتاع الحزب الوطني في الجيزة”.

فرد خيرت الشاطر: “محمد رجب”.

مرسي: “اللي كان اسمه محمد رجب كان جايب 3 آلاف واحد.. قولت له لم نفسك.. أنت لو فكرت جمع 3000 واحد.. هحاصرك بتلاتين ألف في ساعتنن.. وأنت والـ3000 هتروحوا في 60 داهية”.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال الشاطر في الفيديو المسرب: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، ووجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

وتضمن أيضا حوارًا عبر الهاتف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع آنذاك- والرئيس المعزول محمد مرسي، إذ طلب الرئيس السيسي من مرسي فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي التي حاصرها أنصار المعزول.

وأكد السيسي أنه سيتعامل بمنتهى الحسم والقوة، رافضا ترويع الإعلام المصري من قبل الجماعة الإرهابية.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.