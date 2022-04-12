وزير الشباب والرياضة يلتقى مُمثلى منظمات الأمم المتحدة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُمثلي الأمم المتحدة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27، والتباحث قضايا الشباب المرتبطة بقضايا المناخ وتنسيق التعاون المشترك في الملفات الهامة في مجالات التعاون المشترك، بحضور السقيرة ألينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، جيريمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ولفيف من قيادات الوزارة.



تناول الاجتماع فرص التعاون المشتركة في تحضيرات مؤتمر المناخ، COP27، وإقامة مؤتمر شباب المناخ COY وهو مؤتمر الشباب الرسمي الذي تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي ينعقد بمشاركة ما يقرب من ٢٠٠٠ مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذي تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.، كما تطرق اللقاء إلي الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول تعلم الشباب والمهارات والإدماج الاجتماعي، والانتقال إلى العمل اللائق" المزمع عقده مايو المقبل بالعاصمة الأردنية عمان بتنظيم المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة..



كما تطرق اللقاء إلي التحضيرات الحالية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية الشباب والنشء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧ والتي عملت وزارة الشباب والرياضة على إعدادها بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم الاتفاق علي عقد اجتماع مع مسئولي برامج الأمم المتحدة بمصر والمجموعات الفنية لتناول أي ملاحظات أو تعديلات وبحث فرص تعاون في هذا الملف..



من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تشهد طفرة في كبيرة في مجالات تأهيل الشباب لسوق العمل والمهارات الرقمية من خلال منصة توظيف مصر ومنصة طور وغير، ولافتاً إلي أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

ومن جانبهم اشاد ممثلي منظمات الامم المتحدة في مصر بالجهد المبذول من وزارة الشباب والرياضة في ملف تأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم، حيث تعمل الوزارة من خلال الشراكات المتعددة علي تحقيق الاستفادة القصوي لأكبر عدد من الشباب، وسعادتهم بترحيب السيد الوزير للعمل علي إعداد إلتزام وطني يتم إطلاقه خلال مؤتمر الاردن مع ضمان تمثيل وطني يشمل مشاركة فعالة من المؤسسات والمنظمات المجتمعية.

واتفق الجانبان علي ضرورة السعي لتحقيق سياسة تركز علي العمالة والتخطيط والحوكمة وكذلك ضمان حصول الشباب علي علي المهارات الاساسية والرقمية والاستعداد لمهن ومهارات المستقبل وخلق وتوسيع فرص العمل والعمل الحر للشباب، وعقد عدد من الاجتماعات اللاحقة للمجموعات الفنية المشتركة لتفعيل نتائج الاجتماع وبحث وتطوير فرص التعاون المشترك سعياً لتحقيق التعاون وعملاً باهداف التنمية المستدامة.