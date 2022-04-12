الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 11.. دخول عدد من العناصر التكفيرية إلى مزرعة السلاح

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

تفاصيل توافد العناصر التكفيرية بمزرعة السلاح في الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3

وشهد الاختيار 3 الحلقة 11 اليوم أحداثا مثيرة، حيث واصل رجال المخابرات الحربية رصدهم لأحد الخلايا الإرهابية، إذ رصدوا مجموعة من التكفيريين يصلون إلى مزرعة وتبين من المراقبة أن أعداد التكفيرين في ازدياد.

 

تكشف الاختيار 3 الحلقة 11 أحداثا مثيرة عن جهود رجال المخابرات العامة بقيادة المقدم مروان لضبط صفقة الأسلحة الإخوانية عقب وصولها إلى مقرها الأخير في المزرعة، وقد كشفت تحرياتهم عن قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإدخالها إلى البلاد مستغلين انشغال أجهزة الدولة بأحداث التعديل الإخواني للدستور على يد جماعة الإخوان.

الاختيار 3 الحلقة 11.. رئيس حكومة الإخوان: «الشارع بيحب مرسي»

الاختيار 3 الحلقة 11| المخابرات الحربية تسابق الزمن لإحباط مخطط الإرهابي أسامة الطويل

وتناولت الحلقات السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل.

 

وقال الشاطر في الفيديو المسرب: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، ووجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

 

وتضمن حوارًا عبر الهاتف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع آنذاك- والرئيس المعزول محمد مرسي، إذ طلب الرئيس السيسي من مرسي فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي التي حاصرها أنصار المعزول.

 

وأكد السيسي أنه سيتعامل بمنتهى الحسم والقوة، رافضا ترويع الإعلام المصري من قبل الجماعة الإرهابية.

 

أبطال الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الإخوان الاختيار 3 الحلقة 11 مزرعة السلاح العناصر التكفيرية

مواد متعلقة

الاختيار 3 الحلقة 11.. رئيس حكومة الإخوان: «الشارع بيحب مرسي»

الاختيار 3 الحلقة 11| المخابرات الحربية تسابق الزمن لإحباط مخطط الإرهابى أسامة الطويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

رابط التسجيل في منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية لمعلمي الصفوف الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟