الاختيار 3 الحلقة 11.. دخول عدد من العناصر التكفيرية إلى مزرعة السلاح

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

تفاصيل توافد العناصر التكفيرية بمزرعة السلاح في الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3

وشهد الاختيار 3 الحلقة 11 اليوم أحداثا مثيرة، حيث واصل رجال المخابرات الحربية رصدهم لأحد الخلايا الإرهابية، إذ رصدوا مجموعة من التكفيريين يصلون إلى مزرعة وتبين من المراقبة أن أعداد التكفيرين في ازدياد.

تكشف الاختيار 3 الحلقة 11 أحداثا مثيرة عن جهود رجال المخابرات العامة بقيادة المقدم مروان لضبط صفقة الأسلحة الإخوانية عقب وصولها إلى مقرها الأخير في المزرعة، وقد كشفت تحرياتهم عن قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإدخالها إلى البلاد مستغلين انشغال أجهزة الدولة بأحداث التعديل الإخواني للدستور على يد جماعة الإخوان.

وتناولت الحلقات السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال الشاطر في الفيديو المسرب: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، ووجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

وتضمن حوارًا عبر الهاتف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع آنذاك- والرئيس المعزول محمد مرسي، إذ طلب الرئيس السيسي من مرسي فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي التي حاصرها أنصار المعزول.

وأكد السيسي أنه سيتعامل بمنتهى الحسم والقوة، رافضا ترويع الإعلام المصري من قبل الجماعة الإرهابية.

أبطال الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.