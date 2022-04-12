الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السكك الحديدية الروسية» ترفض اعتبارها متخلفة عن سداد ديونها

السكك الحديدية الروسية
السكك الحديدية الروسية

نفت شركة السكك الحديدية الروسية أنها متخلفة عن سداد ديونها، قائلة إنها نفذت جميع التزاماتها، ولكن الأموال لم تصل إلى الدائنين لأن المؤسسات الوسيطة منعت وصول الأموال إلى الدائنين.


كانت الشركة المملوكة للدولة والتي تعرضت للعقوبات الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تخلفت عن سداد أقساط أربعة طروحات سندات منذ بداية الحرب، في ظل العقوبات المفروضة على تعاملات البنوك الروسية مع البنوك الخارجية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


قد أصدرت لجنة تحديد مشتقات الائتمان المعنية بإدارة مبادلات الديون المتعثرة، أمس، قرارًا باعتبار شركة السكك الحديدية الروسية متخلفة عن سداد ديونها بعد عدم سداد أقساط سندات مستحقة في الشهر الماضي وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار بشأن مؤسسة روسية منذ فرض العقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.


وذكرت اللجنة أنه تم اعتبار الشركة الروسية متخلفة عن سداد التزاماتها بعد أن فشلت في سداد قيمة كوبون مستحق السداد يوم 14 مارس الماضي خلال فترة السماح المقررة وهي 10 أيام.


وفي بيان اليوم، أكدت الشركة الروسية أنها سددت الأقساط في موعدها، لكن بسبب العقوبات لم تصل الأموال إلى حسابات الدائنين. 

 

وأضافت أنها قدمت طلبًا إلى هيئة العقوبات المالية البريطانية لكي تسمح لها بخدمة ديونها وأن سداد التزاماتها تجاه دائنيها "يظل أولوية".

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