400 مدنى دفنوا فى سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

دفن نحو 400 مدني في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على ما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غيداي، اليوم الثلاثاء.

وكتب غيداي على “تليجرام”: "جرى دفن حوالى 400 مدني منذ بدء الحرب قبل 48 يوما" بدون أن يوضح أسباب الوفيات، مشيرا إلى أن مشارح مدن المنطقة "مليئة بجثث المدنيين" وأن مقابر جماعية تحفر في مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

وأضاف "مشارح المدن (التي تسيطر عليها أوكرانيا) مليئة بجثث المدنيين. الكهرباء تأتي بشكل متقطع أو غير متوافرة. ثمة جثث أيضا في أقبية مبانٍ" موضحا أن الجثث تدفن بأسرع ما يمكن خلال فترات توقف عمليات القصف.

وتابع ان الوضع معقد جدا أيضا في مدينتين أخريين تقعان حاليا على خط المواجهة هما بوباسنا وروبيجني المحتلتان جزئيا وحيث "رفع الجثث مستحيل".

وأكد غيداي أنه "نتيجة للقصف، ما زالت الجثث منتشرة في شوارع بعض المناطق".

وأعلنت كييف أنها تتوقع هجوما روسيا كبيرا قريبا على شرق أوكرانيا الذي أصبح الهدف الرئيسي للكرملين، وطالبت السكان بإخلاء المنطقة في أقرب وقت ممكن.