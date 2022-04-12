الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تنخفض بعد خسائر لقطاعى الرعاية الصحية والبنوك

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع سهمي دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصص كبيرة في كل من البنكين، في حين أبقت بيانات التضخم الأمريكية على توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد سياسته النقدية.


وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % عند الإغلاق ليقلص بعض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق اليوم. وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية الخسائر، بينما كانت أسهم البنوك من بين الأكثر تضررا.


وانخفض سهما دويتشه بنك وكومرتس بنك 9.4 % و8.5 % على التوالي، بعد أن باع مستثمر لم يُكشف عنه حصصا تزيد على خمسة بالمئة في أكبر بنكين في ألمانيا.


وارتفع سهم مجموعة الدفاع الإيطالية ليوناردو 2.7 %، بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "الشراء" وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في الأسواق الرئيسية للشركة.


وتراجع سهم شركة تصنيع معدات الاتصالات نوكيا 1.4 %، بعد أن قال رئيسها التنفيذي بيكا لوندمارك لرويترز إن الشركة قررت الانسحاب من السوق الروسية.

الأسهم الأوروبية

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