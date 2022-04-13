فى كتابه الجديد.. القمص مكارى: الإلحاد مسألة نفسية وقرار مسبق من الإنسان

أطلق القمص مكاري القمص تادرس شحاتة، مدرس علم الوعظ بالكليات الاكليركية والمعاهد الدينية، كتابه الجديد "الإلحاد.. الحية القديمة".



وقدم الكتاب وراجعه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس.



وقال القمص مكاري القمص تادرس شحاتة في كتابه: "صرخ يوحنا الحبيب من داخل السفينة في عمق المياه، مشيرا إلى السيد المسيح الذي كان يقف على الشاطئ على بعد أكثر من مائة متر أمامهم قائلا :«هُوَ الرَّبُّ!.. لقد كان يعرف الرب ويعرف صوته واعماله وقوته ومحبته هكذا؛ فالإيمان بالله بالنسبة لنا خبرة حياة فقد اختبرناه في حياتنا ومشاكلها وفي أفراحها وأحزانها، اختبرنا الصلاة والتوبة والجهاد معه وشركة روحه القدوس، كما قال يوحنا نفسه أيضا عن المسيح الرب: "اَلَّذِي كَانَ مِنَ الْبَدْءِ، الَّذِي سَمِعْنَاهُ، الَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِنَا، الَّذِي شَاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَتْهُ أَيْدِينَا، مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ الْحَيَاةِ." (1 يو 1: 1)".



وأضاف: "فالإيمان بالله قبل أن يكون قضية جدلية هو علاقة شخصية وخبرة حياة، والإلحاد قبل اأن يكون قضية جدلية هو مسألة نفسية وقرار مسبق من الإنسان".