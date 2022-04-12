الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 11|بعد وصولها لمصر.. المخابرات ترصد خط سير شحنة الأسلحة الإخوانية

الاختيار3
الاختيار3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وتشهد الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، تطورًا كبيرًا حيث تصل صفقة السلاح الإخوانية لمكانها الأخير دون أي اعتراض أو تفتيش من قوات الأمن. 

وكشفت تحريات المخابرات العامة أن صفوت حجازي القيادي الإخواني، والدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدروا تعليماتهم بمنع اعتراض أو تفتيش “كونتينر” السلاح لحين وصوله إلى المكان المتفق عليه لبدء توزيعه على الخلايا الإرهابية التابعة للعنصر الأجنبي “الغراب”.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الحلقة 11 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 الاختيار ٣ الحلقة ١١ قناة ON الساعة 9 30 مساء عرض مسلسل الاختيار 3 الخلايا الإرهابية عرض مسلسل الاختيار

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