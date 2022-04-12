لا يفوتك هذا المساء.. زيادة المعاشات وسحب الأندومي من الأسواق

تعددت أخبار هذا المساء ما بين تعليمية وفنية وتنوعة، لذا يرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرزها.

جدول المهارات المهنية

أعلنت إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة عن جدول المهارات الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وقالت إدارة العمرانية التعليمية، إنها تبدأ فى 18 أبريل الجاري، وتنتهي في 26 أبريل.

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https://www.dostor.org/4056542

سحب الإندومي من الأسواق

أعلن د.حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن أنه يجرى الآن سحب جميع الإندومي من جميع الأسواق، قائلاً إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

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https://www.dostor.org/4056458

توجيه هام من الرئيس

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

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https://www.dostor.org/4056453

شيماء سيف «ضيف» الكبير أوي

حلت الفنانة الكوميدية شيماء سيف ضيفة شرف في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، وظهرت كمدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية تدعى أماني.

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https://www.dostor.org/4056548

رحلة أم حلقوم

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، عودة حزلقوم الشقيق الثالث للكبير أوي وجوني، واصطحب ابنه مجهول الأم "حلقوم".

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https://www.dostor.org/4056526

زيادة المعاشات بنسبة 13%

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات، بنسبة 13%، اعتبارًا من أول أبريل 2022.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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https://www.dostor.org/4056452