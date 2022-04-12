الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء.. زيادة المعاشات وسحب الأندومي من الأسواق

الاندومى
الاندومى

تعددت أخبار هذا المساء ما بين تعليمية وفنية وتنوعة، لذا يرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرزها.

جدول المهارات المهنية 

أعلنت إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة عن جدول المهارات الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وقالت إدارة العمرانية التعليمية، إنها تبدأ فى 18 أبريل الجاري، وتنتهي في 26 أبريل.

لمعرفة الجدول اضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056542

 

سحب الإندومي من الأسواق 

أعلن د.حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن أنه يجرى الآن سحب جميع الإندومي من جميع الأسواق، قائلاً إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

لمعرفة القصة كاملة اضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056458

 

توجيه هام من الرئيس 

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

لمعرفة التوجيهات اضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056453

 

شيماء سيف «ضيف» الكبير أوي

حلت الفنانة الكوميدية شيماء سيف ضيفة شرف في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، وظهرت كمدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية تدعى أماني.

لمعرفة تفاصيل الحلقة أضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056548

 

رحلة أم حلقوم

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، عودة  حزلقوم الشقيق الثالث للكبير أوي وجوني، واصطحب ابنه مجهول الأم "حلقوم".

لمعرفة تفاصيل الحلقة أضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056526

 

زيادة المعاشات بنسبة 13%

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات، بنسبة 13%، اعتبارًا من أول أبريل 2022.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

لقراءة القرار أضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4056452

الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر رمضان عبدالفتاح السيسي هيئة سلامة الغذاء مسلسل الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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