نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب فى مخلفات زراعية على طريق “بنها- المنصورة ”السريع دون إصابات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق على الطريق السريع بنها المنصورة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق بقطعة أرض ملك "ع.ع" واندلعت النيران في مخلفات زراعية بقطعة أرض على مساحة 150 مترا وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون أي خسائر وتولت النيابة التحقيق.