عالم إعلانات إعلانات

■ فكرة إعلان البريد التى قدمها عمرو دياب واضحة، الاستمرار على القمة لسنوات وتطوير الأداء حتى تكون أبعد من منافسيك، الفكرة أن عمرو أزعج جمعية محبى الكرش وهم يشاهدونه وهو فى الثالثة والستين يمارس الرياضة بهذا الشكل وبعضهم يبذل مجهودًا لكى يرتدى الشراب.. عن نفسى الإعلان عجبنى، ووصلت لى فكرته.

■ ظهور عمرو دياب وهو يعلن عن البريد المصرى قابله ظهور لمحمد منير وهو يعلن عن البنك الزراعى، فى إشارة إلى أن أكبر اتنين مطربين فى البلد بيعملوا إعلانات لأماكن لم تكن مستهدفة من قبل.. بصراحة الاختيار عظيم.

■ على ذكر الإعلانات لأماكن غير مستهدفة، ظهر إعلان خدمات الوفيات، حاجة كده شغل أجانب لا ينقصها إلا أنهم يدخلوا المرحوم الجنة.

■ أخيرًا انتهت العلاقة بين محمود العسيلى وبنك مصر، التى جعلته بطلًا لإعلاناته فى السنوات الماضية، والتى جعلتنا نظن أنه واخد قرض وبيدفع فلوسه إعلانات.. أغنية شيرين حلوة باستثناء عدم وضوح مخارج الألفاظ وهى تغنى كلمة «يا معافر» التى يمكن أن تغير المعنى تمامًا وتوديه فى حتة تانية عكس الأغنية، وهى مشكلة فعلًا عند شيرين ظهرت فى إعلان سابق حيث لم يفهم الجمهور جملة تغنيها.. الأمر الذى يجعلنا نسأل عن السبب، خاصة أن الموضوع بييجى فى الإعلانات، وهى المعلِن بيخصم الجملة غير المفهومة من المبلغ، ولا شيرين بتعمل حسابها فى التأخير فبتسلم لهم الأغنية ناقصة كلمة؟

■ بنك القاهرة دخل فى موضوع الأغانى بعد احتكار بنك مصر لها السنوات الأخيرة بأغانٍ مبهجة، حيث دخل بالتقيلة بأغنية «عشان نفهم بعض» التى تجمع الشاب خالد مع محمد منير وأمير عيد ومروان موسى.

■ أكثر إعلان حتى الآن اهتم به الناس وتابعوه هو إعلان ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.. الكاريزما مش بالساهل يا جماعة أقسم بالله.

■ إعادة تقديم الأغانى القديمة فى إعلانات رمضان باعتبارها نوستالجى وكده يجب أن تتوقف تمامًا خاصة بعد إعلان الدنيا ربيع الذى قدمته منى زكى ونيللى كريم ودينا الشربينى.

■ إعلان زد رمضان الماضى أفضل من الإعلان الجديد.. لكن لم يعجبنى أداء الراقص الذى كان يشارك نيللى كريم.. ولا عجبتنى نيللى اللى واضح إن وزنها زاد.

إعلان «اللى بينا حياة» لعمرو دياب من ألطف الإعلانات.

■ إعلان روبى والعسيلى لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية لطيف لكن ليس بقوة إعلان العام الماضى.

■ رغم أن أحمد عز الأكثر انتشارًا فى رمضان لكنك تنساها جميعًا بمجرد ظهوره فى «الاختيار».

■ الفارق بين إعلان ميريام فارس السنة دى وإعلانها لنفس الشركة العام الماضى هو الفساتين وأبو.. ولو لينا عمر السنة الجاية سنجد ميريام وهى ترقص بنفس الأداء ونفس الكادرات واحتمال نفس الفساتين واحتمال الرقابة تتدخل وتشيل نفس المشاهد لأنها لا تناسب شهر رمضان.