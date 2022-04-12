الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة منتظرة|تعيينات مسابقة 30 ألف معلم 2022.. كل ماتريد معرفته

طارق شوقي
طارق شوقي

تعيينات مسابقة 30 ألف معلم 2022، يستمر البحث بشكل مكثف عنها يوميًا من جميع الراغبين في الحصول على وظائف في التعليم ومن ذويهم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيرًا إلي أنه سيتم تحديد التخصصات المطلوبة ومواعيد التقدم والشروط المطلوبة.

تعيينات مسابقة 30 الف معلم 2022

نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي جاءت كالآتي:

1- تحديد التخصصات المطلوبة وسيكون التقديم على مستوى المديرية في جميع محافظات مصر وليست الإدارة.
2- يتم تجهيز الإمتحان التى يخوض إليه المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول فى المسابقة.
3ـ تهدف المسابقة إلي تقليل أعداد العجز الموجودة فى المدارس بكافة التخصصات.
4ـ خلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة.
5- فى الدفعة الأولى من التعيينات والتى تتضمن تعيين ثلاثون ألف معلم، في جميع محافظات مصر ستكون للعمل فى الصفوف الأولى الأولى بنظام التعليم الجديد.
6- صياغة إجراءات وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 لضمان الشفافية والوضوح في جميع محافظات مصر دون محسوبية أو وساطة.

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7- اختيار لمن تنطبق عليهم الشروط، تتمثل في:(أولاً: نوع التخصص، ثانيًا: التقدير العام، ثالثا: درجة الامتحان، رابعا: السن).
8ـ توزيع المعلمين على المحافظات سيكون وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها.
9ـ ربط التقدم فى المسابقة بمحل السكن الموجود فى بطاقة الرقم القومى للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر فى المدرسة التى يتم التعيين عليها دون نقل.
10ـ بداية العمل سيكون بالتعاقد ثم التعيين عقب مرور المعلم بالمراحل التى يتطلبها التعيين من حصوله على شهادة الصلاحية والتدريبات المطلوبة.
11- جميع مراحل مسابقة ثلاثون ألف معلم، ستكون إلكترونية والاختيار إلكترونى في جميع محافظات مصر دون تدخل أي عنصر بشري.

تعيينات مسابقة 30 الف معلم 2022 بعد الاختيارات يتم عمل المقبولين فورا فى المدارس بداية من العام الدراسى المقبل 2022-2023.

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