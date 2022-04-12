العائدون.. محمود عبدالمغنى: رجال الأمن يتحملون مسئولية كبيرة لحماية الوطن.. ومتعة الممثل فى تغيير أدواره

محمود عبدالمغنى.. فنان صاحب تجربة مبدعة، وله طابع يميزه عن كل أبناء جيله، ربما لأنه يبحث دائمًا عن الاختلاف والتنوع والمغامرة، ورغم أنه لم يخض بطولة مطلقة فى أعماله، كانت أدواره شديدة التميز والفاعلية.

و«الإتقان» كان العنوان الرئيسى فى مسيرة «عبدالمغنى»، وهو ما جعل الجمهور يتعلق بالشخصيات التى يقدمها، مثل «على» فى «خيط حرير»، أو «ريشة الطبال» فى «دم الغزال» ومؤخرًا فى دور «نبيل الناجى» بمسلسل «العائدون» الذى يعرض فى موسم رمضان الحالى.

فى حواره مع «الدستور»، يتحدث «عبدالمغنى» عن كواليس مشاركته فى «العائدون» وكيف حضّر لشخصية «نبيل» ورؤيته لدور الأعمال الوطنية التى تقدم أحداثًا حقيقية، كما يكشف عن تفاصيل جديدة فى مسيرته الفنية وحول أعماله المقبلة.

■ بداية.. كيف استقبلت ردود الأفعال حول مسلسل «العائدون»؟

- أحرص على متابعة ردود الأفعال بشدة، وسعدت كثيرًا بها، سواء على المسلسل بشكل عام أو على الدور بشكل خاص، وتفاءلت بنجاح العمل من البداية، لأننى أُفضل الأعمال التى تتناول الأحداث الأمنية وتحمل صبغة وطنية.

والمؤلف باهر دويدار أبدع فى كتابة العمل، فضلًا عن تميز أحمد نادر جلال فى الإخراج، وهو مخرج تمنيت العمل معه منذ زمن، كما كان التعاون مع شركة «ميديا هب» مميزًا، كل هذه الأمور كانت عوامل جذب جعلتنى أتفاءل بنجاح العمل قبل التصوير.

■ ما الذى جذبك للعمل؟

- أول أمر كان إتقان الكتابة، باهر دويدار كتب سيناريو عبقريًا، والدور جذبنى خاصة بسبب زخم الجانب الإنسانى فيه.

ودورنا كممثلين أن نترجم الشخصيات التى على الورق وتحويلها إلى شخصيات من لحم ودم.

والشخصية لها أبعاد إنسانية، وفكرت كيف أخلق لها إيقاعًا خاصًا يتمتع بالهدوء والبساطة، خاصة أنه يجب علىّ أن أتحكم فى المشاعر التى تعيشها الشخصية وتحديدًا الغضب.

وسعيت للحفاظ على الثبات الانفعالى، فإذا كان فى داخلى «غليان شديد» أحاول أن أظهر بمنتهى الهدوء، كل هذه الأمور كانت بالنسبة لى وجبة دسمة شجعتنى لأؤدى الدور.

■ مَن رشحك للدور؟

- المخرج أحمد نادر جلال هو من رشحنى للدور، الذى حرصت بشدة على أن يكون مختلفًا تمامًا عن الشخصيات التى سبق وقدمتها، خاصة فى جانب الأعمال الوطنية.

والشخصية التى أقدمها مزجت بين مجموعة من المشاعر فى آن واحد، والشخصية لها جانب شخصى وأسرى ومهنى، وأجمل ما فى الأمر هو شعور المشاهد بهذه الانفعالات، وهو أمر أسعدنى كثيرًا، أحسست أن المجهود المبذول لم يُهدر. وبدأنا التصوير الفعلى قبل شهر رمضان بـ٣ أشهر، مثل جميع المسلسلات الرمضانية، وصورنا فى وقت قياسى، ومن المقرر الانتهاء من التصوير بالكامل خلال منتصف رمضان.

■ شخصية «نبيل» على المستوى المهنى مليئة بالتفاصيل.. كيف تعاملت مع هذا الجانب؟

- ذاكرت جيدًا تفاصيل الشخصية قبل انطلاق التصوير بمدة.. رجل الأمن يجب أن تكون عيناه قويتين ومليئتين بالغموض «متتقراش بسرعة».

وقرأت عددًا كبيرًا من الكتب، وبحثت عن دور ضابط سواء داخل مصر أو خارجها وكيف يتعامل، وما زلت حتى الآن أذاكر بالورقة والقلم، والمفاجأة بالنسبة لى أن الجمهور منذ انطلاق أول حلقة وحتى الآن لاحظ تفاصيل الشخصية بشدة، وعلق على تصرفات وردود أفعال الشخصية، ولغة الجسد والعيون، وهو أمر أشعرنى بالسعادة، وتيقنت أن الجمهور وصل لدرجة وعى كبيرة، ووصل إليه المجهود المبذول فى هذا العمل.

هذا الدور قدمته بمجهود شخصى وحققت ذلك بالمذاكرة الجيدة.

■ ما تقييمك للمسلسلات التى تقدم أحداثًا واقعية؟

- سأتحدث عن «العائدون» بشكل خاص، لأننى من خلاله خضت مغامرة كاملة، بكل صراحة وجدت أن رجال الأمن يعانون بشكل كبير، وأن هناك ملفات وأشياءً صعبة جدًا.

والبلاد مرت بظروف صعبة واستثنائية ومرحلة انتقالية صعبة جدًا، ورأيت كيف تحتاج مواجهة المخاطر لتركيز شديد ومجهود كبير كى نستطيع تخطى هذه الأزمة، هؤلاء الرجال بذلوا مجهودًا لا يوصف ويبدو لنا كمواطنين أن الأمر سهل وبسيط، خاصة أننا نعيش حياتنا بشكل طبيعى ونرفه عن أنفسنا ونذهب إلى السينما ونتحدث فى أشياء عادية، لكن على الجانب الآخر هم يحملون مسئولية كبيرة على عاتقهم من أجل حماية الوطن وشعبه.

وأريد هنا أن أتحدث عن روح البطولة التى يتصف بها هؤلاء الرجال، لقد واجهوا ٨٠ ألف عنصر من «داعش» تشردوا وهربوا بهويات مزيفة، وهذا هو المقصود من سؤالى الذى طرح فى البرومو «العائدون من داعش هيروحوا فين؟»، لأنه من الممكن أن نتعامل مع أشخاص يبدون لنا فى حياتنا اليومية طبيعيين لكن فى باطنهم شىء آخر، ومع ذلك ينجح الأمن الوطنى فى السيطرة على الأمر.

■ ألم تتأثر بمشهد معين خلال الأحداث؟

- بالفعل، كـمحمود عبدالمغنى تأثرت بجميع المشاهد، خاصة المشاهد القاسية مثل حرق «حسين» حيًا داخل قفص حديدى والذى جسده الفنان محمد فراج، لم أتخيل كيف يمكن لأى شخص من لحم ودم أن يرتكب مثل هذه الجرائم فى بنى آدم مثله مهما كان.

ومررت بالأمر نفسه خلال فيلم «السرب» الذى يتحدث عن واقعة ذبح إخوتنا الأقباط على يد الدواعش، تأثرت لدرجة البكاء، خاصة أن الضحايا مصريون فى غربة وكانوا يبحثون فقط عن رزقهم «أكل عيشهم»، فهذا الأمر أتعبنى نفسيًا، وأعتبر الفيلم رد اعتبار.

■ ماذا عن تعاونك مع الفنان أمير كرارة؟

- أحب أمير كرارة على المستويين الشخصى والفنى، أشعر بالارتياح الشديد فى العمل معه، وما يجهله الكثيرون أنه أكثر فنان تعاونت معه، عملنا معًا لمدة ٣ سنوات فى مسلسل «لحظات حرجة»، ثم تعاونا فى «المواطن إكس»، ثم «طرف ثالث»، سنوات طويلة عملنا فيها مع بعضنا جعلت بيننا تفاهمًا كبيرًا سواء على المستوى الإنسانى أو على مستوى الشخصيات التى نقدمها.

■ عملت مع المخرج أحمد نادر جلال فى أكثر من عمل.. كيف ترى التعاون معه؟

- تعاونت مع المخرج أحمد نادر جلال من قبل كضيف شرف فى فيلم «السرب»، وكما ذكرت هو مخرج تمنيت العمل معه منذ زمن، وكنت أتابع عمله منذ فيلم «أبوعلى» وغيره، وكنت أتمنى دائمًا أن أكون جزءًا من «التيم» الخاص به.

وبعد التعاون الأول لنا فى «السرب» توطدت علاقتنا الشخصية والفنية، حتى أتت الفرصة لتقديم شخصية نبيل الناجى فى «العائدون»، وأحمد الله، أنا سعيد بشدة بفضل هذا المسلسل، والنجاح الذى حققه منذ انطلاق أولى حلقاته.

وفى النهاية أرى أن المخرج هو القائد والمايسترو الذى يُخرج العمل بأبهى صورة، وأشكر أيضًا شركة الإنتاج المحترمة «ميديا هاب» «محمد وجوهر السعدى»، التى وفرت كل العوامل ليخرج المسلسل بالشكل اللائق الذى يحترم عقلية المشاهد.

■ ماذا تشاهد فى موسم رمضان؟

- مسلسل «الاختيار ٣» أعجبنى بشدة وجذبنى رغم انشغالى فى التصوير، خاصة أنه يوضح كواليس يجهلها الجميع، وكان من الضرورى أن يشاهدها الجمهور ويقيّمها.

كما يبرز مجهودات ضباط الأمن الوطنى الذين يتحملون أعباءً كبيرة، وأعتبر المسلسل من الأعمال المهمة هذا العام.

كما أشاهد «الكبير قوى ٦» الذى يضحكنى بشدة، فريق عمله أتقنوا أدوارهم باحترافية شديدة.

■ قدمت أدوارًا كوميدية ووطنية وغيرها.. أيها الأحب إلى قلبك؟

- أشعر بأن متعة الممثل تكمن فى التغيير والاختلاف، وليس الثبات على دور بعينه أو نوع درامى معين.. أين المتعة فى الثبات.

هذا العام قصدت أن أقدم شخصيات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، فى فيلم «صاحب المقام» خرجت من العمل بجائزة، ومسلسل «خيط حرير» قدمت شخصية «على» مع الفنانة مى عزالدين، وكنت أتلقى ردود أفعال جيدة من الجمهور، وقيل حينها إن كثيرًا من الفتيات تريد أن يكون شريك حياتهن مثل «على».

أما مسلسل «السيدة زينب» فكان عن حدث شعبى رائع، وحقق نجاحًا كبيرًا، ثم قدمت ٥ حلقات بعنوان «ماريونت» مع الفنانة دينا فؤاد وأيضًا حقق نجاحًا أسعدنى، مرورًا بـ«العائدون» الذى تفرغت له تمامًا، حتى أُحضر له بتركيز وأُخرج الشخصية بالشكل المطلوب.