المبدعة.. سر وصول هدى منصور لأفضل امرأة فى التحول الرقمى

على الرغم من صغر سنها، فقد استطاعت هدى منصور الحصول على جائزة «أفضل امرأة عربية فى مجال التحول الرقمى»، التى تسلمتها خلال فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى المرأة العربية، الذى عُقد تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأدرجت مؤسسة «فوربس» الرائدة، هدى منصور ضمن قائمتها لـ«أقوى وأفضل ١٠٠ سيدة أعمال فى منطقة الشرق الأوسط»، بعدما أصبحت أول مصرية تقود شركة برمجيات متعددة الجنسيات «SAP»، فى مهمة لعبت فيها دورًا محوريًا فى دعم استراتيجية تطوير الشركة ووجودها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فى مصر.

وباستعراض الحياة الدراسية والعملية لهدى منصور، نجد أنها التحقت وتخرجت فى مدرسة لها قيمة كبيرة هى «EGC»، التى تخرج فيها العديد من الشخصيات المرموقة، وظهر من خلالها شغفها الكبير بالمواد العلمية، واستطاعت أن تحسن مهاراتها بكل الوسائل الممكنة، على رأسها الالتحاق بدورات فى مراكز مخصصة لتعلم اللغات.

وتعمل هدى منصور حاليًا مدير عام التحول الرقمى الذكى فى شركة «SAP» فى جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها مديرة تنفيذية ذات خبرة كبيرة وإبداعية، شكلتها فى العالم الرقمى على مدار ما يقرب من ٢٥ عامًا، عبر تقديم الابتكار ودفع قيمة الأعمال للعملاء فى الصناعات الخاصة بهم.

وتنقلت نموذج النجاح المصرى فى العمل بعدد كبير من شركات البرمجيات الرائدة متعددة الجنسيات، بما فى ذلك «SAP» و«ORACLE» و«Microsoft»، وعملت فى ثلاث قارات مختلفة هى أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما منحها خبرة واسعة فى التعامل مع الثقافات المختلفة.

وهناك قاعدة فى حياة هدى منصور، ربما كانت السر فى نجاحها، هى مواصلتها الدراسة والتعلم باستمرار، وهو ما ظهر فى حصولها على بكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى الهندسة من جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى ماجستير فى إدارة الأعمال «MBA» بتقدير امتياز من كلية ماستريخت الهولندية للإدارة، ما منحها دفعة كبيرة فى مواصلة إنجازاتها وتأثيرها الكبير فى مجال تخصصها الفريد.

وواجهت «هدى» العديد من التحديات، لكنها تحلت بالعديد من المميزات التى كانت سببًا قويًا فى نجاحها ووصولها إلى العالمية، فتشير فى إحدى مقابلاتها، إلى أن التنافس وروح القتال التى بداخلها ساعداها على النجاح، فلم تقف أبدًا فى مكانها وتكتفى بما حققته من نجاح ومناصب، حتى تمكنت من قيادة فرق مختلفة فى بيئة عمل شديدة التنافسية، واستطاعت أن تكون أول امرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم تعيينها فى منصب المدير العام لشركة «SAP».

وعلى الرغم من أن هناك قليلًا من النساء ممن اقتحم عالم التكنولوجيا، فى ظل تميزه بالعديد من الصعوبات، وهيمنة الذكور عليه بشكل أكبر، ترى هدى منصور أن أفكارها الجديدة والمستمرة لها الفضل فى تغلبها على كل ما واجهته، كما تشدد على ضرورة أن يكون كل تفكيرها منصبًا على رضا العميل، وحصوله على أفضل تجربة.

وتشارك هدى منصور فى إرساء مفهوم التحول الرقمى على المستوى الوطنى، خاصة مع إنشاء مراكز البيانات المحلية، وتشارك بشركتها فى العديد من الابتكارات مع وزارتى المالية والبترول، وصولًا إلى المشاركة فى معرض «دبى إكسبو ٢٠٢٠» على المستوى الإقليمى. ووصلت هدى منصور لمراكز مرموقة فى شركتى «MICROSOFT» و«ORACLE»، لكنها وفقًا لتوجيه من مديرها الأسبق، انتقلت للعمل فى دولة الإمارات، عبر شركة ناشئة، من أجل صقل المهارات التى اكتسبتها من الشركات الكبرى، ما يعكس إقدامها على المخاطرة وتحليها بالجرأة.