موسكو.. وارسو.. واشنطن

إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، توجه سامح شكرى، وزير الخارجية، مساء أمس الأول، فى زيارة رسمية، هدفها المعلن هو تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين، ومواصلة تعزيز كل أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، التى ستكون الأزمة الأوكرانية، قطعًا أو غالبًا، على رأسها.

الأسبوع الماضى، زار شكرى العاصمتين الروسية والبولندية، موسكو ووارسو، برفقة وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، المعنية بالأزمة الأوكرانية، فى محاولة للمساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وكنا قد رجحنا أن تنتهى تلك الجولة إلى شىء، وأشرنا إلى أن مفتاح الحل، والربط أيضًا، فى يد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وبشكل أكثر وضوحًا، قال لوتونج وانج، مدير القسم الأوروبى بالخارجية الصينية، إن الأزمة قد تنتهى «إذا اتصل الرئيس الأمريكى بالرئيس الروسى وقال إن الناتو لن يتوسع، ولن ينشر أسلحة استراتيجية، وستكون أوكرانيا دولة محايدة».

فى موسكو التقى شكرى نظيره الروسى سيرجى لافروف، الإثنين قبل الماضى. وفى اليوم التالى، التقى فى وارسو وزيرى خارجية بولندا وأوكرانيا، زبيجنيو راو، ودميترو كوليبا. ومن المقرر أن يجتمع خلال وجوده فى واشنطن مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن وعدد من مسئولى الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة. والإشارة هنا مهمة إلى أن شكرى كان قد التقى نظيره الأمريكى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر الماضى، واتفقا على استئناف الحوار الاستراتيجى بين البلدين، الذى انعقدت جولته الجديدة، بالفعل، فى نوفمبر الماضى، فى واشنطن، برئاسة الوزيرين. وكان فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ومراجعة العلاقات بين البلدين.

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والجزائر والسودان، ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقدوا جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسى، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، والوشائج القوية التى تربط العالم العربى بدول وشعوب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد خلالها الوزراء العرب أن اضطلاعهم بهذا التحرك ينبع من اعتزازهم بهذه الروابط، ومن إدراك الدول العربية خطورة الوضع الراهن للأزمة، والقلق من آثارها الخطيرة على الشعوب الشقيقة فى منطقة الصراع، وخارجها، وعلى السلم والأمن الدوليين؛ وما تسببه من تدهور للأوضاع الإنسانية فى منطقة الصراع، ومن تبعات سلبية تمتد إلى مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما فى ذلك أمن الطاقة وأمن الغذاء العالميين.

مع بحث سبل إنهاء الأزمة، تناول الجانبان إمكانية التغلب على تبعاتها الاقتصادية، وأعرب وزراء الخارجية العرب، الذين يجمعهم موقف دولهم المعتدل من الأزمة، عن قلقهم إزاء امتداد أمد الصراع. وبعد دعوتهم كل أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد، شددوا على ضرورة اللجوء الفورى للحلول السلمية والدبلوماسية القائمة على الحوار. وأكدوا استعدادهم القيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين الروسى والأوكرانى بهدف التوصل إلى إيقاف عاجل للعمليات العسكرية، والبدء فى مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة، تمهيدًا لتدشين إطار الحل السياسى المُستدام؛ فى إطار من احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدوا أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة فى منطقة النزاع حاليًا، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مجلس الأمن عقد، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ١٥ جلسة، كانت زى قلتها، أو عديمة الجدوى. كما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت ثلاث مرات على قرارات تتعلق بالأزمة: أدانت العملية الروسية فى ٢ مارس، ودعت إلى حماية المدنيين فى ٢٤ مارس، وفى ٧ أبريل قامت بتعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان. ولعلك لاحظت أن الريموت كنترول يكون دائمًا فى يد الولايات المتحدة، التى لم تتوقف، ومعها الدول الحليفة، والتابعة، عن ممارسة سياساتها التخريبية، التى تسببت فى كوارث بلا عدد، وعرّضت السلم والأمن الدوليين للخطر، وأضرت بمصالح دول عديدة، غير أوكرانيا وبولندا وباكستان وأفغانستان، أبرزها دول منطقة الشرق الأوسط.