«إخلاص النية لله تعالى».. شروط الدعاء وآدابه فى رمضان 2022

للمسلم دعوة عند الله لا ترد، حيث يبحث العديد عن أحب الأدعية، ويتقربون من الله، حتى تقبل الدعوات، حيث تزداد عملية عبر محرك "جوجل" عن أفضل الأدعية عند الله عز وجل.

ولكن للدعاء آداب وشروط، ورغم ذلك لا يوجد مانع بين العبد وربه فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، يقبل دعوة العبد، حيث لا ملجأ، إلا لله سبحانه وتعالى، هو الغفار غافر الذنب، ومتقبل التوبة.

ونرصد في التقرير التالي شروط وآداب الدعاء لله في شهر رمضان الكريم.

شروط الدعاء وآدابه