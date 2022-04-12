الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«إخلاص النية لله تعالى».. شروط الدعاء وآدابه فى رمضان 2022

الدعاء
الدعاء

للمسلم دعوة عند الله لا ترد، حيث يبحث العديد عن أحب الأدعية، ويتقربون من الله، حتى تقبل الدعوات، حيث تزداد عملية عبر محرك "جوجل" عن أفضل الأدعية عند الله عز وجل.

ولكن للدعاء آداب وشروط، ورغم ذلك لا يوجد مانع بين العبد وربه فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، يقبل دعوة العبد، حيث لا ملجأ، إلا لله سبحانه وتعالى، هو الغفار غافر الذنب، ومتقبل التوبة.

ونرصد في التقرير التالي شروط وآداب الدعاء لله في شهر رمضان الكريم.

شروط الدعاء وآدابه

  • يجب على المسلمين عند الدعاء إلى الله عز وجل أن يتحلى ببعض الصفات والآداب ومنها إخلاص النيّة لله تعالى.
  • أن يتحلى المسلم في الدعاء بينه وبين ربه بالحمد والثناء، فيجب أن يحمد الله على فضله ونعمه كثيرًا.
  • الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلم  بداية الدعاء ونهايته شفيع الأمة الإسلامية.
  • يجب أن يكون المسلم على يقين بأنّ الله تعالى يستجيب الدعاء، مع الإلحاح في الدعاء.
  • الدعاء من القلب وعدم السرعة وقت الدعاء.
  • يجب على المسلم ألا يدعي على نفسه، أو الأولاد، أو الأموال، أو الأهل.
  • عند الدعاء يجب أن يكون بصوت منخفض.
  • الدعاء والاستغفار من الذنوب، والمعاصي، والندم عليها والالحاح على الله في المغفرة.
  • الإكثار من الدعاء وكثرة الأعمال الصالحة فهي من أسباب استجابة الدعاء.
  • يجب أن يرفع الداعي اليدين، يشكر الله على نعمه.
  • الإكثار من الدعاء في قيام الليل، ليلة القدر، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وفي شهر رمضان فهي أحب الأوقات في دعاء لله عز وجل.
الدعاء الأدعية الدعوات جوجل أفضل الادعية آداب العبد غافر الذنب شهر رمضان الكريم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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