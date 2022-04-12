الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول «النزهة التعليمية» لآخر العام الدراسى للصفوف الخامس والسادس الابتدائى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت إدارة النزهة التعليمية عن جدول امتحانات آخر العام لطلاب الصفوف الخامس والسادس الابتدائي، وقالت فى الجدول الذي صدر الآن من إدارة النزهة التعليمية، وحصل “الدستور” على نسخة منه، ستبدأ الامتحانات يوم 14 مايو المقبل.

وقالت إدارة النزهة، إن الامتحانات تستمر حتى 18 مايو المقبل.

وحددت الإدارة مواعيد الامتحانات خارج المجموع والمستوى الرفيع لتكون يومي 18 و19 أبريل الجاري.

فى سياق منفصل، أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS. 

وأعلنت الوزارة إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030. 

ووجهت الوزارة بضرورة الالتزام بما يلي:

ـ  تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:

رابط التسجيل على منصة LMS https://bit.ly/EKBLMS 

لمشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات: https://bit.ly/P4TBM 

لمشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم:

 https://bit.ly/P4TBT 

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا، وسعيًا نحو استكمال بناء نظام تعليمي متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.

وصول اللغة العربية المنافسة العام الدراسي الدكتور طارق شوقي المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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