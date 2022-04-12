الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات الـ«توك توك»

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والغربية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توك توك" بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بدوائر مراكز شرطة (طلخا - المنصورة - السنبلاوين) وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئى النية" تم ضبطهما والمسروقات 4 مركبات "توك توك".

النيابة حبس تشكيل عصابي سرقات مركبات التوك توك الدقهلية الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

الكبير أوى 6 الحلقة 11.. عودة حزلقوم للمزاريطة ومعه ابنه حلقوم

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

حبس 7 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟