حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات الـ«توك توك»

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والغربية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توك توك" بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بدوائر مراكز شرطة (طلخا - المنصورة - السنبلاوين) وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئى النية" تم ضبطهما والمسروقات 4 مركبات "توك توك".