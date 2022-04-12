الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 529 إصابة جديدة، في حين تعافى 531 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 554 ألفا و544 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1473 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.
وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 222 إصابة جديدة وتماثل 637 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و322 ألفا و303 إصابات، والشفاء إلى مليونين و289 ألفا و838 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و186 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.
‌وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 216 إصابة جديدة بإجمالي 894 ألفا و286 حالة، وتماثل 509 حالات للشفاء بإجمالي 875 ألفا و116 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تقديم 7 آلاف و232 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و615 ألفا و97 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كورونا كوفيد اللقاح

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وائل لطفي

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