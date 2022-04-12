الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدعم القطاع الصحي في اليمن

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم عاجل وفوري لقدرات مراكز ومستشفيات المحافظات اليمنية، يتمثل في تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة عالية التجهيز.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في مدينة الرياض، بهدف بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في اليمن، وتوحيد الجهود السعودية في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار في اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسي، قوله إن الهيئة تسعى من خلال التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي باليمن، والإسهام في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاع ذاته، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الدولية التي تكون الأولوية فيها موجهة إلى البلدان العربية.

من جهته، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن أولى ثمرات هذا التعاون تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة؛ دعماً لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية في عدد من المحافظات اليمنية.

وتتضمن مذكرة التعاون المشترك عددا من أوجه التعاون من بينها المساهمة في تنفيذ برامج تنموية في المجال الصحي لدى اليمن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الحملات الصحية والخدمات الطبية الطارئة من خلال التوعية بالأمراض، والإسعافات الأولية، والبرامج الوقائية، وحملات التطعيم.

كما تأتي مذكرة التعاون المشترك لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال إعادة تأهيل وتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات في المحافظات اليمنية، وتأهيل القدرات اليمنية المختصة في مجال الصحة من خلال توعية وتأهيل أفراد المجتمع بالبرامج الإسعافية المجتمعية، والبرامج الطبية التخصصية.

وتسهم مذكرة التعاون المشترك كذلك في مواءمة برامج التحول الصحي المعتمدة في المملكة لدى اليمن، وتوفير الدعم الطبي لليمن من خلال تقديم الأجهزة والمنتجات الطبية المتوفرة، والمساهمة في تحسين الاستدامة المالية للمشاريع المنفذة من قبل المملكة في اليمن لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات.

السعودية المملكة العربية السعودية اليمن

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