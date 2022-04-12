الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد تسليط الضوء على التنمر فى «دايمًا عامر»..

آليات اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة التنمر

دايما عامر
دايما عامر

بعد تسليط الضوء على التنمر فى «دائما عامر».. آليات اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذه الظاهرة.

سلط مسلسل دايمًا عامر الرمضانى للفنان مصطفى شعبان الضوء على فكرة التنمر في المدارس، في هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل عدة إجراءات حتى يتم مواجهة التنمر في المدارس وترصد الدستور أبرزها.

  1. يوجد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحدة سوف تكون معنية بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وعلاج المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين مثل التنمر والكراهية.
  2. يوجد تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي  بتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب.
  3. يوجد تعليمات أيضًا بمتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.
  4. يوجد لائحة انضباط مدرسي إذا قام الطالب بعدم الالتزام بها سوف يتم معاقبته، فإذا تم التنمر من طالب على طالب آخر، يتم عقوبة الطالب المتنمر.

وبعد إشادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمسلسل مصطفى شعبان "دايمًا عامر" كتب النجم مصطفى شعبان عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي، على إعجابه بـ مسلسل دايمًا عامر، رسالة الفن الأولى والأخيرة هى لمس الواقع المصري وتسليط الضوء عليه، وده اللي حاولنا نوصله في المسلسل.

كان وزير التعليم قد أشاد بمسلسل "دايمًا عامر" للفنان مصطفى شعبان، وقال في تصريحات له عبر جروب تعليمنا الجديد عبر تطبيق "واتس آب" إن المسلسل يتناول شئون التعليم المصري في إطار درامي.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

 

 

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