الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. «الأنامل الصغيرة» تُحيي الليلة الثالثة لـ«هل هلالك»

جريدة الدستور

تُحيى فرقة "الأنامل الصغيرة" ببورسعيد، الليلة الثالثة من برنامج هل هلالك بنسخة السادسة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمه مجانا للجمهور، غدًا الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر  للفنون.

ويقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الموسيقار الدكتور راجي المقدم، أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية ببورسعيد، مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية، لأشهر أغاني الشهر الكريم، إضافة لعدد من أغنيات زمن الفن الجميل.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفي "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون . بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون .للفنون 

كلية التربية اسماعيل النوع بورسعيد مركز الهناجر للفنون قطاع شئون الإنتاج الثقافى

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