الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تحول من شهر صيام إلى شهر جشع».. ذكريات يوسف إدريس عن رمضان

يوسف إدريس
يوسف إدريس

«تستعد الناس في الريف والأحياء الشعبية لشهر رمضان بتنظيف الطرقات أمام البيوت وشراء فوانيس للصغار وتوفير البن والسكر والشاي وغيرها من لوازم رمضان، وتمتلئ الأجولة أمام الدكاكين بالياميش وتنشغل الأسر في الأيام السابقة لرمضان بتهيئة المطبخ وتبييض الأواني وتخزين ما تيسر من النقل والسكر والبصل والتوابل».

في كتابه «فقر الفكر.. وفكر الفقر» قال يوسف إدريس، إن شهر رمضان تحول من شهر صيام إلى شهر جشع والتهام للطعام: «وأدخل أي بيت مصري مهما تواضع دخله وأنظر كم ونوع الاحتفال الغريب بوجبة الإفطار والتفنن في عمل السلطات والحلويات والمحبشات، واصعد قليلا في الدرجة ستجد المشويات والمقليات والأرز».

وتناول الكاتب شهر رمضان قصته «جمهورية فرحات» التي تدور حول الصول فرحات وأفكاره عن عالم الشرطة والإجرام، القصة تم نشرها كمسرحية وقصة في آن واحد؛ حيث كانت قصة فى البداية ثم أجرى عليها الكاتب بعض التعديلات التى تسوغ أن تكون مسرحية جديرة بهذا الاسم.

وصف «إدريس» الصلاة في الجوامع فى شهر رمضان في هذه الرواية، قائلا: "إن الجامع قد امتلأ روعة وأحاسيس رنانة فيها دمدمات موسيقية ضخمة، يكح المصلى من هؤلاء فيكح فراغ الجامع الهائل".

وتابع: «إذا قيلت «بسم الله الرحمن الرحيم» فسرعان ما تتضخم وتتضخم وترن وترن وتكبر وتكبر وتموج وتلد بسملات أخريات تتصادم وتتكسر عند الجدران العالية والملساء، والأروع حين يسجد المصلون باركين على الأرض فمئات الظهور المنحنية كلها متشابهة، وإن اختلفت فى ألوان ملابسها صانعين بهذا سجادة عالية محببة مزخرفة بكل الألوان تفرش المسجد من الحائط للحائط».

وعن رمضان يذكر إدريس خلال القصة أن هذا الشهر سيعرف لأنه يرى الناس ولا يرونه ويعرف إن كانوا يفطرون أو لا يفطرون، وقد ارتسم رمضان فى عقل بطل الرواية كأنه فى حجم الدنيا كلها يجلس على عرش من ذهب وألماظ بعيدا بعيدا خلف الشمس، ووراء كل النجوم والسحب، ويعرف دون أن ينظر من الفاطر ومن الصائم ويبطح الفاطر ويلقى عليه حجرا يصيب منتصف جبهته ويسيل الدم.

شهر رمضان شهر جشع وجبة الافطار الأرز جمهورية فرحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

الكبير أوى 6 الحلقة 11.. عودة حزلقوم للمزاريطة ومعه ابنه حلقوم

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

حبس 7 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟