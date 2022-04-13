نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس

تعتبر فترة التقلبات الجوية وتحديدًا الفترة السابقة للربيع من أكثر الفترات التي يعاني فيها مريض الجيوب الأنفية؛ بسبب انتشار الهواء المحمل بالأتربة، ولذلك يعد خروجهم في فترات النهار تحديدًا مسألة صعبة للغاية، وتؤثر بالسلب على قدرتهم على التفس.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح لحماية مريض الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية، وهي بحسب ما ورد بموقع "health ".

غلق النوافذ جيدًا

أثناء التواجد في المنزل يجب الحرص على غلق النوافذ بشكل جيد حتى لا تتسرب الأتربة إلى الداخل مما يصيب مريض الجيوب الأنفية بالشعور بأزمة نتيجة مرور هذه الأتربة إلى الداخل، لذلك من المهم أن نحرص على غلق النوافذ جيدًا في فترة التقلبات الجوية.

عدم الخروج إلا للضرورة

يؤدي الخروج تحديدًا في النهار إلى مشاكل كبيرة لمريض الجيوب الأنفية، لذلك احرص على أن تبقي في المنزل تحديدًا في فترات النهار، أو ارتداء كمامة في حالة الاضطرار إلى الخروج، حيث تعمل على تقليل المشكلة بنسبة كبيرة.

تناول الأدوية الخاصة بك

بالطبع فإن لكل مريض من مرضى الجيوب الأنفية الأدوية الخاصة به، والتي يصفها له الطبيب في مثل هذه الفترات المتعلقة بالتقلبات الجوية، لذلك من المهم أن تحرص على تناول هذه الأدوية في هذه الفترات.

تناول الماء

من المهم في هذه الفترة أن تقوم بتناول كميات كبيرة من الماء، من أجل الحفاظ على صحتك بشكل عام، ولكي تعمل هذه المياه على تنقية جسمك من السموم بشكل عام أيضًا، كما أنه من المهم أن تتناول ما لايقل عن ثماني أكواب من المياه يوميًا.

تناول المشروبات الساخنة

رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة إلا أن شرب المشروبات الدافئة هام في فترة التقلبات الجوية، خاصة في ظل الارتفاع والاخفاض الذي تشهده درجات الحرارة وعدم الاستقرار فيها مما يؤدي بالضرورة إلى التأثير بالسلب على مرضى الجيوب الأنفية لذلك احرص على تناول المشروبات الساخنة، سواء كانت من الينسون أو النعناع أو الكاكاو وغيرها من المشروبات التي يشتهر تقديمها فترات التقلبات الجوية.