«رمضان شهر الانتصارات والفتوحات».. ندوة بمركز إعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان “رمضان شهر الانتصارات والفتوحات”، وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بقاعة كلية الهندسة بطنطا، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات.

حاضر في اللقاء الدكتور محمد ابراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وقد شارك في اللقاء الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، والدكتور أيمن البكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، للحضور ثم تحدث الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس جامعة طنطا في كلمة موجزة، عن ذكري 10 من رمضان وذكرى السادس من أكتوبر، وانتصاراتنا فيها المجيد والمشرف كما استعرض اهم اسباب الانتصار في ٦ أكتوبر والتي تمثلت في اٌيمان بالله ثم ثقة الشعب المصري في قيادته ووطنه كما أوضح أيضا أن الاراده والصمود والتخطيط والعزيمة والايمان والثقة بالنفس كان سببا رئيسيا للانتصار باكتوبر، وتحدث أيضا عن الاحتفال باليوبيل الذهبي والانجازات اليومية في جامعة طنطا، والعلاقة بالمجتمع كما استعرض الحديث عن المبادرات الرئاسية التي تأتي في صالح الفرد والمجتمع.

وتحدث الدكتور محمد العشماوي، حيث بدأ كلمته بالحديث عن الوقوف بجانب بعض وقت الازمات وعلى قلب رجل واحد وأوضح أن المعارك أصبحت وعى وفكر واختفت الحروب العسكرية ثم تناول الحديث عن حرب العاشر من رمضان أعظم انتصار عسكري في التاريخ وشهادة عملية وعلمية للعسكرية المصرية.

وأشار إلى دور الأزهر فى حرب العاشر من رمضان وفى نهاية اللقاء تحدث عن التلاحم القوى بين جميع فئات الشعب المصري من مسلم ومسيحى وتحدث عن دور الأسرة المصرية في الأزمات حيث كانت تبث روح الأمل والتفاؤل وبين دور الفن والاغاني الوطنية في بث روح الوطنية دون أجر أو مقابل.