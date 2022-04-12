«رمضان شهر الانتصارات والفتوحات».. ندوة بمركز إعلام طنطا
نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان “رمضان شهر الانتصارات والفتوحات”، وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بقاعة كلية الهندسة بطنطا، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات.
حاضر في اللقاء الدكتور محمد ابراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وقد شارك في اللقاء الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، والدكتور أيمن البكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.
بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، للحضور ثم تحدث الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس جامعة طنطا في كلمة موجزة، عن ذكري 10 من رمضان وذكرى السادس من أكتوبر، وانتصاراتنا فيها المجيد والمشرف كما استعرض اهم اسباب الانتصار في ٦ أكتوبر والتي تمثلت في اٌيمان بالله ثم ثقة الشعب المصري في قيادته ووطنه كما أوضح أيضا أن الاراده والصمود والتخطيط والعزيمة والايمان والثقة بالنفس كان سببا رئيسيا للانتصار باكتوبر، وتحدث أيضا عن الاحتفال باليوبيل الذهبي والانجازات اليومية في جامعة طنطا، والعلاقة بالمجتمع كما استعرض الحديث عن المبادرات الرئاسية التي تأتي في صالح الفرد والمجتمع.
وتحدث الدكتور محمد العشماوي، حيث بدأ كلمته بالحديث عن الوقوف بجانب بعض وقت الازمات وعلى قلب رجل واحد وأوضح أن المعارك أصبحت وعى وفكر واختفت الحروب العسكرية ثم تناول الحديث عن حرب العاشر من رمضان أعظم انتصار عسكري في التاريخ وشهادة عملية وعلمية للعسكرية المصرية.
وأشار إلى دور الأزهر فى حرب العاشر من رمضان وفى نهاية اللقاء تحدث عن التلاحم القوى بين جميع فئات الشعب المصري من مسلم ومسيحى وتحدث عن دور الأسرة المصرية في الأزمات حيث كانت تبث روح الأمل والتفاؤل وبين دور الفن والاغاني الوطنية في بث روح الوطنية دون أجر أو مقابل.