الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رمضان شهر الانتصارات والفتوحات».. ندوة بمركز إعلام طنطا

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان “رمضان شهر الانتصارات والفتوحات”، وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بقاعة كلية الهندسة بطنطا، وذلك  فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات. 

2222278064508_4774322379345023_5903113179564665073_n

حاضر في اللقاء الدكتور محمد ابراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وقد شارك في اللقاء الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، والدكتور أيمن البكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع. 

222278442850_1070494950200668_1992469703196465162_n

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أحمد ناصر عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، للحضور ثم تحدث الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس جامعة طنطا في كلمة موجزة، عن ذكري 10 من رمضان وذكرى السادس من أكتوبر، وانتصاراتنا فيها المجيد والمشرف كما استعرض اهم اسباب الانتصار في ٦ أكتوبر والتي تمثلت في اٌيمان بالله ثم ثقة الشعب المصري في قيادته ووطنه كما أوضح أيضا أن الاراده والصمود والتخطيط والعزيمة والايمان والثقة بالنفس كان سببا رئيسيا للانتصار باكتوبر، وتحدث أيضا عن الاحتفال باليوبيل الذهبي والانجازات اليومية في جامعة طنطا، والعلاقة بالمجتمع كما استعرض الحديث عن المبادرات الرئاسية التي تأتي في صالح الفرد والمجتمع.

22222278059015_661201084948860_5884451933718417477_n

وتحدث الدكتور محمد العشماوي، حيث بدأ كلمته بالحديث عن الوقوف بجانب بعض وقت الازمات وعلى قلب رجل واحد وأوضح أن المعارك أصبحت وعى وفكر واختفت الحروب العسكرية ثم تناول الحديث عن حرب العاشر من رمضان أعظم انتصار عسكري في التاريخ وشهادة عملية وعلمية للعسكرية المصرية.

222278210844_2479765812160977_277578365257581386_n

وأشار إلى دور الأزهر فى حرب العاشر من رمضان وفى نهاية اللقاء تحدث عن التلاحم القوى بين جميع فئات الشعب المصري من مسلم ومسيحى وتحدث عن دور الأسرة المصرية في الأزمات حيث كانت تبث روح الأمل والتفاؤل وبين دور الفن والاغاني الوطنية في بث روح الوطنية دون أجر أو مقابل.

-رمضان شهر الانتصارات والفتوحات ندوة لمركز إعلام طنطا بالتعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

جريمة بروكلين: لقطات مروعة ترصد آثار الحادث الدامى بنيويورك

الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى للمصرى اليوم للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟