هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

أعلن د.حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن أنه يجرى الآن سحب جميع الإندومي من جميع الأسواق، قائلاً إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

قال مدحت بيومي، رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها بالقليوبية إن الإندومي يعتبر نوعًا من أنواع النولدز، موضحًا في جولة داخل المركز أن الإندومي لا يشكل أي خطر، إنما الخطر في التوابل التي تعتبر غير صحية وتسبب أمراضًا للمخ.

ويعتبر الإندومي من الأكلات السريعة التي ظهرت في الآونة الأخيرة التي حازت على إعجاب الكثير من الناس التي أصبحت إدمانًا لديهم بسبب طعمها المميز، وتحضيرها السريع.

على الرغم من كل ذلك إلا أنها من أكثر الأطعمة الخطيرة جدًا على صحة الإنسان والتي تم التحذير من تناولها من أكثر من طبيب.